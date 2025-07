Vasco detona desempenho de árbitro e pede afastamento: 'Atuação desastrosa'

A direção do Vasco não poupou críticas ao desempenho do árbitro Flavio Rodrigues de Souza na partida contra o Internacional, no domingo. O clube carioca classificou sua atuação como "desastrosa" e pediu o afastamento imediato à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"O Vasco da Gama repudia, com veemência, a atuação desastrosa do na partida deste domingo (27/07), contra o Internacional, em Porto Alegre, válida pelo Campeonato Brasileiro. Será que é só erro ou incompetência? Quando os equívocos da arbitragem se repetem e tiram, de forma direta, quatro pontos consecutivos do Vasco da Gama, essa pergunta precisa ser respondida, com urgência, por quem comanda a arbitragem brasileira", criticou o clube.

O principal ponto de reclamação do Vasco foi a incomum expulsão do goleiro Léo Jardim no empate por 1 a 1. Jardim foi advertido com o cartão amarelo aos 24 minutos do segundo tempo por fazer "cera". Pouco depois, aos 38, ele caiu no chão e alegou dores. E acabou levando o segundo amarelo.

Indignado, o Vasco avisou que vai tomar "medidas administrativas" junto à CBF. "O afastamento do árbitro Flavio Rodrigues de Souza deve ser imediato ou iremos continuar acumulando um histórico de decisões polêmicas e recorrentes prejuízos a clubes e ao bom andamento do campeonato. Se isso não ocorrer, mina-se a confiança de atletas, profissionais, torcedores e investidores."