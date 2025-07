Varela explica 'truque' para evitar gol de Rony: 'tentei orientar'

O lateral Varela, do Flamengo, explicou o "truque" que usou para evitar o gol de Rony, do Atlético-MG, no início da partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão.

Foi um lance muito rápido. Quando vi que a bola ia para trás, tentei cobrir o Rossi. Todo este lado [direito] estava descoberto, então tentei orientar [o Rony] que eu ia para lá, para que ele chutasse [no lado esquerdo]. Ele acabou chutando ali e por sorte acabei tirando. Varela, para a FlaTV

O que aconteceu

Rony roubou a bola de Rossi, finalizou, e Varela tirou quase em cima da linha. A jogada aconteceu com apenas cinco minutos de partida.

Apesar do susto, o Flamengo venceu por 1 a 0 e assumiu a liderança do Brasileirão. O Rubro-Negro chegou a 36 pontos, dois a menos do que o agora vice Cruzeiro, que ontem perdeu para o Ceará. Já o Atlético-MG é o 13ª, com 20 pontos.

As equipes se reencontram nesta quinta-feira, mas pelas oitavas da Copa do Brasil. O confronto será no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).