Trio ofensivo do Corinthians pode voltar a atuar junto como titular no Derby

O torcedor do Corinthians pode finalmente ver, novamente desde o início, o trio ofensivo formado por Yuri Alberto, Memphis e Garro em campo. A reunião dos três como titulares pode acontecer nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, contra o Palmeiras, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil ? um reencontro com o rival em um palco e contexto que trazem boas lembranças à Fiel.

A última vez que os três iniciaram uma partida juntos foi justamente contra o Palmeiras, no dia 27 de março, na grande final do Campeonato Paulista. Naquela noite, o Corinthians segurou o empate por 0 a 0, mesmo com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, e conquistou o título estadual graças à vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Allianz Parque.

Desde então, no entanto, o trio não conseguiu mais se reunir, principalmente por conta de problemas físicos que afetaram Rodrigo Garro e Yuri Alberto em sequência. Logo após o fim do Paulistão, Garro foi diagnosticado com uma tendinopatia patelar no joelho direito e precisou passar por um período de tratamento que o afastou por boa parte de abril e maio.

O nosso 9?? está de volta aos gramados! ?? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/llyFLmW9RB ? Corinthians (@Corinthians) July 27, 2025

Quando o meia argentino voltou a ficar à disposição, já em junho, foi a vez de Yuri Alberto se lesionar: o camisa 9 sofreu uma fratura na coluna no dia 24 de maio, contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Ou seja, pouco antes de Garro retornar, Yuri se contundiu, o que impediu que os dois voltassem a formar o trio ao lado de Memphis Depay.

Com a recuperação de ambos e os três finalmente disponíveis, Dorival Júnior pode escalar pela primeira vez em quatro meses o que muitos consideram o setor ofensivo ideal do Timão. A volta do trio vem em um momento decisivo da temporada: eliminado das competições internacionais e ainda tentando se firmar no Campeonato Brasileiro, o Corinthians vê na Copa do Brasil a chance mais concreta de conquistar um título de expressão em 2025.

Além disso, o reencontro com o Palmeiras no mesmo palco da conquista estadual adiciona um simbolismo especial. A expectativa da Fiel é de que a reedição desse ataque ? com Garro na criação, Memphis no desequilíbrio individual e Yuri na finalização ? possa trazer o mesmo impacto daquela final do Paulistão. E, quem sabe, colocar o Timão em vantagem no mata-mata mais importante do semestre.