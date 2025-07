Transmissão ao vivo de João Fonseca no Masters 1000 de Toronto: veja onde assistir

Do UOL, em São Paulo

João Fonseca estreia hoje no Masters 1000 de Toronto, no Canadá. O brasileiro vai enfrentar Tristan Schoolkate, número 104 do mundo, por volta das 15h (de Brasília).

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN (TV fechada).

O duelo é inédito. Fonseca e Schoolkate se enfrentam pela primeira vez. Aos 24 anos, o australiano ainda não soma títulos de ATP.

Caso vença o australiano, o brasileiro nº 47 do mundo já sabe quem terá pela frente na 2ª rodada. O rival será o italiano Matteo Arnaldi, 44º colocado do ranking da ATP e cabeça de chave 32.

Na 3ª rodada, o brasileiro pode medir forças com Alexander Zverev. O alemão é número 3 do mundo e primeiro cabeça de chave do torneio.

João Fonseca x Tristan Schoolkate -- Masters 1000 de Toronto