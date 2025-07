Stabile garante Corinthians ativo no mercado, mas reforça: "Não vamos fazer loucura"

Em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira, no Parque São Jorge, o presidente Osmar Stabile garantiu que o Corinthians está ativo no mercado de transferências. Ele disse que o executivo de futebol Fabinho Soldado está em busca de oportunidades para reforçar o elenco, mas reforçou que o clube não fará loucuras.

"Isso está com o Fabinho, ele está trabalhando para trazer os jogadores necessários dentro da possibilidade do clube. Sem loucura, não podemos fazer loucuras. Queremos trazer jogadores com custo baixo e alta qualidade. É difícil, mas não impossível", afirmou.

Diante de uma realidade financeira delicada, o Corinthians tem encontrado dificuldades para atender o pedido do técnico Dorival Júnior e contratar jogadores. Em várias oportunidades recentes o treinador afirmou que, à época de sua chegada, ainda durante a gestão afastada, lhe foram garantidos pelo menos quatro reforços.

A prioridade do Timão são atacantes de velocidades pelos lados do campo. O primeiro alvo foi Biel, do Sporting. Porém, a alta pedida dos portugueses impediu qualquer avanço.

Agora, a bola da vez é Victor Sá, do Krasnodar. O atleta já demonstrou desejo de atuar pelo clube alvinegro, mas as negociações ainda não avançaram.

Ele se encaixa no perfil buscado pelo Corinthians e está no último ano de contrato com os russos, o que pode facilitar a liberação.

Simultaneamente, o clube do Parque São Jorge trabalha para aliviar a folha salarial e abrir espaço para a chegada de novos jogadores. Somente durante a gestão Stabile, Igor Coronado, Alex Santana e Giovani deixaram o time. Essas saídas diminuíram as despesas mensais em aproximadamente R$ 2,5 milhões.

O Corinthians, contudo, independe de saída de outros atletas para contratar reforços.