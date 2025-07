Stabile diz que Corinthians precisa de mudanças bruscas e pede ajuda: "É agora ou esquece"

O presidente Osmar Stabile concedeu uma entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, no Parque São Jorge, e falou sobre a delicada realidade financeira e política do Corinthians. O mandatário afirmou que o clube precisa de "mudanças bruscas" e não teve vergonha de pedir ajuda.

Stabile vê evolução de seu ainda curto mandato em relação à gestão afastada, presidida por Augusto Melo. Ele, no entanto, afirma que ainda há muito a fazer. O presidente disse que será preciso "cortar na carne" e convidou aqueles que querem auxiliar o clube a apresentarem suas ideias.

"Evolução teve. O Corinthians mudou a filosofia de trabalho. Estamos organizando de baixo para cima, em vários departamentos as coisas não funcionavam da forma que deveria. Tudo está mudando. Não podemos deixar essa oportunidade passar. É momento de mudar, o Corinthians precisa mudar, precisamos de apoio. Ninguém vai resolver tudo sozinho. O problema precisa ser resolvido em conjunto. Isso que estamos melhorando, o Corinthians precisa de gestão. O Corinthians não pode ficar correndo atrás de problemas. Estamos passando por dificuldades, mas vamos sair. O Corinthians vai se transformar", afirmou Osmar.

"O presidente está disposto. Vai ter que cortar na carne, fazer mudanças bruscas, mas vamos resolver o problema do Corinthians. Eu não quero apoio para a gestão Osmar, quero apoio ao Corinthians. O Corinthians não aguenta mais essas pessoas que ficam fazendo política. É momento de transformar, mudar, contamos com o apoio de todos. Todos os interessados, que venham, nos ajude. É momento de transformar. Aquele que não quer ajudar, que fique de longe. Os que quiserem, serão bem recebidos", acrescentou.

Uma das soluções encontradas pela gestão Stabile para amenizar a crise financeira é cortar as despesas desnecessárias. A diretoria interina, inclusive, fez acordos com empresas para quebrar contratos que estavam vigentes sem onerar ainda mais o clube.

Osmar, ainda, informou que há um projeto sendo colocado em prática para as categorias de base, mas não entrou em detalhes.

"Quando a gente fala em cortar na carne, seriam os gastos desnecessários. Se você pegar os departamentos, você encontra gastos desnecessários. Às vezes precisamos cortar pessoas, o que não é bom, mas às vezes é necessário. É como se fosse um caixa d'água cheia de furos, jorra água por vários furos. Nós estamos fechando essas furos, tirando essas despesas desnecessárias. Nós procuramos dispensar em primeiro lugar os PJs, que o custo era menor. A gente está analisando, por isso demora um pouco, para não cometer injustiças. Precisamos entender qual era a função, o que ela estava entregando para o Corinthians. É benéfico para o clube? Se não for, não vai ficar. É por aí que estamos resolvendo", comentou.

"A base, que pode resolver o problema do Corinthians, pode ser organizada. Não entra mais um empresário. É necessário tempo para a gente organizar tudo isso. Se não trabalharmos para organizar, vai ficar como estava antes. Faltava campo para os atletas treinarem. Temos que melhorar mais, organizar os departamentos. Existe um projeto que está em nossas mãos e vamos começar a colocar em prática", completou.

CENÁRIO POLÍTICO TUMULTUADO

Osmar Stabile deseja cessar o cenário político tumultuado do Corinthians. Ele diz que não há necessidade de SAF, mas diz que o ambiente do Parque São Jorge não deve mais interferir no clube.

"Ou nós resolvemos agora ou esquece. A parte política não deve influenciar na administração, se não, nós não vamos resolver o problema do Corinthians. Aqueles que fazem política, estão errando com o Corinthians. O momento é esse. Na verdade, passou do momento. Era para ter acontecido no começo da gestão [Augusto], mas não teve, não participei de nada. As pessoas que estavam aí não queriam ajuda. Eu não tenho vergonha de pedir ajuda, nós precisamos de ajuda. Nesse momento, não precisa de SAF. Não é possível que não temos capacidade de resolver", declarou.

"Chegou o momento de esquecer o problema político e resolver o problema da instituição. É o que precisamos para agora. Será que é impossível? O Corinthians precisa mudar. O Corinthians está pedindo ajuda de todos nós. Precisamos crescer, organizar. Para isso, podem contar comigo, eu vou procurar estruturar, trazer as pessoas para dentro e pedir mudanças. Toda mudança traz transtorno, mas é momento de mudar. Se não mudarmos agora, esquece. Eu vou trabalhar dia e noite se for necessário para levar o Corinthians aonde merece estar. Peço ajuda de todos a ajudar o Corinthians, não a mim. Eu acho que mereço um pouco de tranquilidade para trabalhar", finalizou.

Osmar Stabile preside o Corinthians de maneira interina desde o afastamento de Augusto Melo, no último dia 26 de maio.

Em agosto, haverá a Assembleia Geral dos sócios para ratificar ou não a decisão do Conselho. Se os associados votarem contra Augusto, o mandatário será definitivamente destituído. Caso contrário, ele retorna às suas funções normalmente. O evento no Parque São Jorge está agendado para o próximo dia 9, das 9h às 17h (de Brasília).