Seleção Brasileira de basquete conquista título na China

Após vencer Nova Zelândia e Montenegro, a Seleção Brasileira de basquete masculino derrotou Guangdong por 87 a 84 para conquistar o título da Solidarity Cup, nesta segunda-feira, na China.

Essa é a segunda conquista brasileira no intervalo de três dias, após vencer os Jogos Mundiais Universitários contra os EUA, na Alemanha, por 94 a 88.

O primeiro lugar do pódio tá virando rotina! ?? Campeões na Alemanha ?

Campeões na China ? Tudo em um intervalo de três dias! ? pic.twitter.com/VJ52a1amg3 ? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) July 28, 2025

O maior pontuador do Brasil no jogo foi Caio Pacheco, com 27 pontos. Além dele, Daniel Von Haydin e Gabriel Jaú também se destacaram, com 15 e 14 pontos, respectivamente.

A Seleção Brasileira ainda volta para as quadras em mais dois compromissos na China. O próximo jogo será contra a Nova Zelândia, nesta quarta-feira, às 6h30 (de Brasília), com transmissão gratuita no site e aplicativo do Courtside 1891. Já na quinta-feira, o Brasil encerra a tour na Ásia com adversário ainda a definir.

A competição amistosa teve participação da Nova Zelândia, Montenegro e Guangdong, equipe da Liga Chinesa. Para o Brasil, serviu como intercâmbio internacional e preparação visando os próximos compromissos no ciclo olímpico de 2028.

Jogos do Brasil

26/07 - Brasil 85×68 Nova Zelândia



27/07 - Brasil 85×77 Montenegro



28/07 - Brasil 87×84 Guangdong



30/07 - Brasil x Nova Zelândia - 06h30



31/07 - Confronto a definir.

A Nova Zelândia é a 22ª no ranking Fiba, enquanto Montenegro é o 16º. Já o Guangdong, representante da Liga Chinesa, trouxe a qualidade de uma das competições nacionais que mais crescem no mundo. O Brasil é o 12º do ranking FIBA.