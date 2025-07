São Paulo tem folga após vitória sobre o Fluminense e se reapresenta na terça-feira

O elenco do São Paulo ganhou a segunda-feira de folga após a vitória sobre o Fluminense por 3 a 1, no Morumbis, no último domingo. Os jogadores, portanto, terão o dia para descansar e recuperar as energias já de olho no próximo confronto da temporada.

Em contrapartida, os atletas que ainda seguem se recuperando de problemas físicos deram sequência aos respectivos tratamentos e realizaram atividades no SuperCT.

A reapresentação completa do elenco são-paulino está agendada para esta terça-feira, no período da manhã, no SuperCT. A partir daí, o Tricolor terá dois dias de preparação visando o embate contra o Athletico-PR, o primeiro das oitavas de final da Copa do Brasil.

? Os próximos desafios do Tricolor: ? Athletico-PR

? Copa do Brasil (Oitavas de final, jogo 1)

?? 31/07 (quinta-feira)

? 19h30

?? MorumBIS

? Amazon Prime ? Internacional

? Brasileirão

?? 03/08 (domingo)

? 20h30

?? Beira-Rio

? Porto Alegre (RS)

? Amazon Prime ?... pic.twitter.com/JlBoDEn4go ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 28, 2025

O São Paulo recebe o Athletico-PR nesta quinta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), no Morumbis. O segundo jogo do mata-mata, por sua vez, acontece no próximo dia 6 de agosto, na Arena da Baixada.

Para o confronto, o técnico Hernán Crespo não terá à disposição o zagueiro Ferraresi. O venezuelano foi expulso no duelo de volta contra o Náutico, ainda na terceira fase da Copa do Brasil, e precisará cumprir suspensão. Além disso, devem continuar fora os lesionados Lucas, Calleri, Oscar, Lucca, Luiz Gustavo e Ryan Francisco.

O São Paulo chega embalado para o confronto da Copa do Brasil. O Tricolor vem de três vitórias consecutivas e de boas atuações contra Corinthians, Juventude e Fluminense.