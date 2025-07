São Paulo mostra identidade de Crespo, mas evita comparação com Zubeldía

O São Paulo começa a dar sinais de uma nova identidade dentro de campo. Sob o comando de Hernán Crespo, a equipe tricolor deu um salto na tabela do Brasileirão ao engatar três vitórias seguidas.

Elenco evita comparações com Zubeldía

Neste contexto de melhora, o elenco já sente os "efeitos" de Crespo ao entrar no campo, mas evita comparações com Luís Zubeldía. O técnico argentino rescindiu contrato com o Tricolor Paulista em 16 de junho, mas deixou boas lembranças aos jogadores são-paulinos pela convivência.

Estamos fazendo aquilo que ele [Crespo] quer e vamos continuar fazendo. Eu acho que é uma comparação que não precisa. Nós temos um grande carinho pelo Zubeldía, e pronto. Agora é seguir trabalhando.

Marcos Antônio, em zona mista

Durante a parada para a Copa do Mundo de Clubes, Crespo teve tempo para implementar suas ideias no São Paulo. A mudanças já começaram a transparecer, principalmente após as cinco primeiras partidas no comando do time.

A vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense demonstrou evolução tática do São Paulo, consolidando o esquema com três zagueiros. A consistência defensiva e a transição rápida para o ataque surpreenderam o adversário.

Ele [Crespo] tem uma identidade, né? Jogamos conforme aquilo que trabalhamos na semana, como ele quer que a gente jogue. É a identidade dele na equipe. A gente tem que seguir fazendo o mesmo, manter a concentração nos 90 minutos, ganhar os duelos, ser agressivos na 'marca' e, quando tivermos a bola, jogar, que é o que o professor pede para nós.

Ferraresi, em zona mista

Por outro lado, há um discurso bem pragmático de "pés no chão" no vestiário do Tricolor Paulista. Em momento de ascensão, os jogadores também entendem que podem sofrer com oscilações no futuro, assim como aconteceu sob o comando de Zubeldía.