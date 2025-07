Santos terá a semana livre para "zerar a mente" antes de 'final' no Morumbis

Depois de dias conturbados, o Santos terá a semana livre para "zerar a mente" e tentar voltar aos trilhos. O clube só entra em campo novamente na segunda-feira que vem, às 20 horas (de Brasília), contra o Juventude, no Morumbis, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O tempo livre chega em uma hora importante. O Peixe vem de três resultados amargos: derrotas para Mirassol (3 a 0) e Inter (2 a 1) e empate com Sport (2 a 2).

As más atuações colocaram o técnico Cleber Xavier contra a parede. O comandante já está sendo muito pressionado pela torcida e precisa dar uma resposta diante do Juventude. O jogo, aliás, será praticamente uma final.

No momento, o Santos está na 17ª colocação do Brasileirão, com 15 pontos, assim como o Vasco, primeiro time fora da zona do rebaixamento. O clube gaúcho, por sua vez, está em 19º, com 11.

Para piorar a situação do Alvinegro Praiano, Neymar se envolveu em uma polêmica. O meia-atacante discutiu com um torcedor depois da derrota para o Inter, na Vila Belmiro.

O episódio não foi bem aceito por diversos santistas. A Torcida Jovem, aliás, protestou e jogou panfletos na porta do CT Rei Pelé com a frase "ninguém é maior que o Santos".

Depois do empate com o Sport, no último sábado, Neymar afirmou que foram dias cansativos e destacou a importância de "esfriar a cabeça" nesta semana livre.

"Hoje foi do jeito que deu, na raça, na vontade de querer fazer o melhor! Não fizemos um bom primeiro tempo e pecamos muito em alguns momentos. Vamos esfriar a cabeça, zerar a mente porque esses dias foram cansativos. Valeu a torcida que fez o esforço de estar em Recife nos apoiando até o final!", declarou o atacante após o jogo contra o Sport", escreveu no Instagram.

O elenco do Alvinegro Praiano se reapresenta na terça-feira, quando começa a preparação para o duelo com o Juventude.