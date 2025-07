Santos inicia venda de ingressos para duelo contra o Juventude no Morumbis; confira

Nesta segunda-feira, o Santos iniciou a venda de ingressos para a partida diante do Juventude, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar no Morumbis, às 20h (de Brasília), no dia 4 de agosto, próxima segunda-feira.

O jogo acontece no Morumbis por conta de um acordo firmado entre Santos e São Paulo para a "permuta de estádios". O Peixe mandará alguns jogos na capital paulista, enquanto o Tricolor deverá usar a Vila Belmiro quando o seu campo não estiver disponível, em shows, por exemplo.

O Alvinegro poderá jogar até três partidas no estádio rival, e o São Paulo poderá mandar três jogos na Vila Belmiro.

Os torcedores podem adquirir suas entradas pelo site sociorei.com, com o uso obrigatório do reconhecimento facial tanto para a compra quanto para o acesso ao estádio, em todos os setores.

A liberação das entradas segue um cronograma de prioridade de acordo com a quantidade de estrelas do programa Sócio Rei. Os sócios com cinco estrelas estão aptos a comprar desde às 13h; os de quatro estrelas, às 14h; e os de três estrelas, às 15h.

Já os torcedores do Alvinegro com duas estrelas terão acesso às arquibancadas a partir das 16h. Às 17h, os ingressos do setor visitante serão liberados para os sócios do plano Santos Mais Popular. Os preços para não-sócios podem variar entre R$ 170 (R$ 75 meia) e R$ 300 (R& 150 meia).

Situação do Santos

O Santos, atualmente, aparece na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos. O Peixe vem de empate diante do Sport, na Ilha do Retiro, por 2 a 2. O Juventude, por sua vez, vive situação ainda mais delicada, já que ocupa a 19ª posição com apenas 11 unidades e, na última rodada, perdeu, em casa, do São Paulo por 1 a 0.

A venda de ingressos para o próximo jogo do Peixão está aberta! ???? A partida é contra o Juventude, na próxima segunda-feira (04), às 20 horas, no MorumBis. Acesse https://t.co/auuNaEln0W e garanta seu lugar. ?? O reconhecimento facial será utilizado para compra de ingresso... pic.twitter.com/Bnd4ylDGgu ? Santos FC (@SantosFC) July 28, 2025

Santos x Juventude: preço inteiro dos ingressos

Arquibancada Norte: R$ 170



Arquibancanda Leste: R$ 200



Arquibancada Sul: R$ 170



Arquibancada Oeste: R$ 200



Cadeira Superior Norte: R$ 300



Cadeira Especial Leste: R$ 350



Cadeira Superior Sul: R$ 300



Cadeira Especial Oeste: R$ 350



Cadeira Especial Leste: R$ 300



Cadeira Especial Sul: R$ 300



Cadeira Especial Oeste: R$ 300



Cadeira Especial Oeste (PCD): R$ 300