Santos é multado em R$ 95 mil por confusão na Vila após empate com o CRB

O empate entre Santos e CRB, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, continua rendendo consequências para o clube da Vila Belmiro. Julgado nesta segunda-feira, o Alvinegro Praiano foi multado em R$ 95 mil pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por incidentes ocorridos após o apito final da partida, realizada em 1º de maio, na Baixada Santista.

A 1ª Comissão Disciplinar aplicou duas punições distintas ao clube. A primeira, de R$ 15 mil, foi motivada pelo arremesso de copos plásticos em direção aos jogadores do próprio Santos. Segundo relatado pelo árbitro Lucas Paulo Torezin em súmula, os objetos partiram do setor ocupado pela torcida mandante no momento em que os atletas deixavam o gramado.

A segunda multa, mais pesada, de R$ 80 mil, diz respeito aos tumultos registrados dentro e fora do estádio. Na parte interna, torcedores tentaram invadir a sala de imprensa e protagonizaram momentos de tensão nos corredores da Vila. Já do lado de fora, houve confronto com a Polícia Militar, com uso de pedras, rojões e gás de pimenta - em um cenário de conflito que assustou torcedores comuns que deixavam o estádio.

Mesmo com a defesa do clube alegando que os objetos não atingiram ninguém e que o tumulto foi rapidamente contido, o relator William Figueiredo entendeu que o Santos falhou em garantir a segurança necessária tanto no interior do estádio quanto em seus arredores. O clube foi enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata da omissão de providências para evitar desordens e lançamentos de objetos em campo.

Apesar da gravidade dos episódios, não houve aplicação de pena mais severa como perda de mando de campo ou portões fechados.

O jogo

Dentro de campo, o Santos chegou a abrir o placar com Rollheiser, nos acréscimos do primeiro tempo, mas cedeu o empate ao CRB na etapa final, com gol de Bruno Herculano. Nos acréscimos, o goleiro Gabriel Brazão ainda defendeu um pênalti e evitou a derrota. A partida marcou a estreia de Cléber Xavier no comando da equipe, acompanhada de perto por Neymar, presente em um dos camarotes da Vila.

Na volta, o Peixe voltou a empatar com a equipe alagoana e acabou eliminado nas penalidades máximas.