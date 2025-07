Real Madrid cogita vender Vinícius Júnior após exigências contratuais, diz jornal

O Real Madrid não descarta vender o brasileiro Vinícius Júnior se chegar uma grande oferta pelo jogador. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo jornal espanhol Mundo Deportivo.

O clube considera negociar o atacante diante das exigências para renovar o contrato. O vínculo com a equipe espanhola vai até 30 de junho de 2027.

O diário esportivo afirma que Vinícius Júnior deseja ganhar um salário semelhante ao do francês Kylian Mbappé. Mas o Real não estaria disposto a aumentar os vencimentos do brasileiro nesses valores.

"O ex-jogador do PSG recebe 15 milhões de euros por contrato, além de um bônus pela assinatura por chegar livre ao clube. Um total de 40 milhões de euros líquidos por cinco temporadas. Isso supõe cerca de 8 milhões de euros por temporada. Somando os valores, o contrato do francês chega a 46 milhões de euros (R$ 299 milhões) brutos", diz o Mundo Deportivo.

"Valores que o clube nem sequer considera neste momento para Vinícius. Significaria aumentar em quase a metade o que recebe atualmente", complementa o jornal.

O diário espanhol ainda ressalta que o Real não pensa em equiparar o salário de Vinícius Júnior com o de Mbappé, pois o brasileiro caiu de rendimento com a camisa do clube merengue na última temporada.

"No clube, não descartam a venda do brasileiro se chegar uma grande oferta pelo jogador. Partindo do princípio que é impensável que alguém pague 1 bilhão de euros na cláusula de rescisão. As próximas semanas podem ser chaves dentro do desafio que Vinícius esteja disposto a lançar ao clube", encerra o periódico.