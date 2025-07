Real Madrid cogita vender Vini Jr. em caso de proposta significativa

O Real Madrid considera vender Vinícius Júnior se houver uma proposta significativa nesta janela de transferências. A informação é do jornal espanhol Mundo Deportivo, divulgada nesta segunda-feira. O atacante não é mais considerado inegociável pelo clube.

Além disso, Vini Jr estaria exigindo um aumento salarial para renovar com o a equipe merengue. O desejo do jogador seria igualar seu salário ao de Kylian Mbappé. Isso significaria aumentar quase pela metade o que brasileiro ganha. Contudo, o time espanhol não pretende atender ao pedido.

O ex-Flamengo tem um contrato atual, que termina em junho de 2027, de cerca de 15 milhões de euros líquidos por temporada (aproximadamente R$ 98 milhões).

O francês também recebe 15 milhões de euros, mas com o bônus de assinatura acordado com o Real Madrid devido à transferência gratuita. O que significa um total de 40 milhões de euros por cinco temporadas, representando 8 milhões para cada uma das cinco campanhas. Somando, o contrato do francês, chega a 23 milhões por ano (aproximadamente R$ 149 milhões).

A queda no desempenho de Vini Jr. em relação à temporada anterior também influencia a decisão. Em 2024/25, o atacante jogou 58 partidas e marcou 22 gols, onze deles na Liga Espanhola, oito na Liga dos Campeões e os três restantes no Mundial de Clubes, Copa intercontinental e Copa Del Rey.

Mbappé, por sua vez, realizou sua primeira temporada com a camisa do Real Madrid e foi Chuteira de Ouro, tendo marcado em todas as competições. Foram 44 bolas na rede em 59 compromissos.

O time que estiver disposto a negociar pelo Vini Jr. terá que pagar a multa rescisória de cerca de R$ 6,2 bilhões.