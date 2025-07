PVC: WTorre admite gramado ruim do Allianz, mas diz que está no padrão Fifa

A WTorre reconhece que o gramado do Allianz Parque não está nas melhores condições, mas argumenta para o Palmeiras que o sintético segue dentro dos padrões estipulados pela Fifa, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Segundo PVC, a reclamação pública de Abel Ferreira após a vitória do Verdão sobre o Grêmio não repercutiu bem na gestora do Allianz.

O Abel foi transparente, mas isso causou mal-estar. Por quê? Porque o entendimento, principalmente dentro da WTorre, e dentro de um pedaço do Palmeiras também, o entendimento é que isso está se resolvendo internamente com testes sendo feitos no gramado.

Até essa segunda de manhã, a informação pelos testes era de que o gramado pode melhorar, mas ele está dentro do padrão Fifa, dentro de todos os índices que a Fifa recomenda.

Então, se o Abel está dizendo que tá ruim, é porque tá ruim. Mas a WTorre entende que está dentro do padrão da Fifa. E está havendo reuniões periódicas, semanalmente, a cada jogo no Allianz Parque, da direção do Palmeiras com a direção da WTorre.

Paulo Vinícius Coelho

Assista ao De Primeira na íntegra