Promessa da Vila, Robinho Jr. renova contrato com o Santos até 2027

O Santos oficializou nesta segunda-feira a valorização contratual de uma de suas principais promessas. Robinho Jr., recém-promovido ao elenco profissional, assinou um aditivo que estende seu vínculo com o clube até 30 de abril de 2027. O novo acordo também prevê aumento nas multas rescisórias, reforçando o compromisso do Peixe com o desenvolvimento do jovem atleta.

"Estou bem demais, graças a Deus. Vivendo um sonho que está se tornando realidade. Desde pequeno meu sonho era ser jogador, e a coisa que mais me fez feliz no mundo foi estrear pelo Santos. É muito legal ter essa valorização, ver que meu trabalho está sendo reconhecido. Tenho entrado bem nos jogos e espero continuar assim", declarou o atacante.

A assinatura ocorreu na sala da presidência da Vila Belmiro e contou com a presença do presidente Marcelo Teixeira, além de membros do Comitê de Gestão e profissionais da base, como o diretor José Renato Quaresma, o coordenador técnico Léo Bastos, o coordenador Rodrigo Alflen e o assessor especial da presidência, Júnior Bozzela.

"É importantíssimo, porque o Santos já tem esse DNA de revelações. As perspectivas para 2026 e para as próximas temporadas serão boas no sentido de ver esses garotos ocupando seus espaços. Principalmente o Robinho Jr., que já tem a alegria do torcedor no passado e vê nele a esperança e a renovação do presente e do futuro", afirmou Marcelo Teixeira, destacando também o papel das categorias de base na renovação do elenco principal.

Trajetória de Robinho Jr.

Robinho Jr., de 17 anos, vive o melhor momento da curta carreira. Filho do ex-jogador Robinho, o garoto estreou entre os profissionais no amistoso contra a Desportiva Ferroviária, no Espírito Santo, e não demorou a ganhar minutos em jogos oficiais. Ele já soma quatro partidas pela equipe principal.

Juninho, como é chamado internamente no clube, chegou ao Santos em maio de 2022. Por iniciar sua trajetória no futebol de forma tardia, passou por um processo mais lento de formação, disputando apenas dois jogos no sub-15. Em 2024, começou a se destacar nas competições da base, e em 2025 participou da Copinha antes de ser integrado aos treinos do profissional.

A estreia no amistoso diante da Desportiva Ferroviária foi o ponto de virada. Com uma assistência logo nos primeiros minutos em campo, Robinho Jr. chamou atenção da comissão técnica e ganhou espaço.

Robinho Jr. busca construir a própria história com os pés no chão e apoio de grandes nomes, como Neymar. O camisa 10 da Seleção se aproximou do garoto e tem dado suporte à nova joia santista, retribuindo o gesto que o próprio Robinho teve com ele em 2010.