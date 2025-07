PRO TOUR STU realiza pela primeira vez uma etapa fora do Brasil

Após o sucesso do PRO TOUR STU em março, em Porto Alegre, a nova liga mundial de skate chega pela primeira vez ao exterior. A cidade de Varberg, na Suécia, será sede da segunda etapa e receberá as modalidades Street e Park no fim desta semana, entre os dias 1 e 3 de agosto.

Neste primeiro ano de existência, a competição ainda passará por São Paulo e Rio de Janeiro, além de mais um país ainda a ser definido, em setembro. O objetivo é que, em 2026, o PRO TOUR STU já tenha um total de sete etapas, chegando a dez em 2027.

Mais uma vez, a nata do skate mundial já confirmou presença para a etapa sueca de Varberg. Atletas de ponta do esporte brasileiro e internacional como Pedro Barros, Sky Brown, Gavin Bottger, Keet Oldenbeuving, Giovanni Vianna, Page Heyn, Tate Carew, Kilian Zehnder, Mizuho Hasegawa, Alessandro Mazzara, Jake Ilardi, Candy Jacobs, Yndiara Asp, entre outros. A competição acontecerá nas pistas do Freden Skatepark.

Etapa de abertura

Na etapa de abertura na capital gaúcha, que recebeu nomes de 19 diferentes países, os brasileiros brilharam nas pistas da orla do Guaíba. A começar por Rayssa Leal, campeã no Street. A espanhola Daniela Terol e a também brasileira Maria Lúcia completaram o pódio. No masculino, título para Giovanni Vianna, com seu compatriota Carlos Ribeiro em segundo e o peruano Angelo Caro em terceiro.

Na pista da modalidade Park, o show não foi diferente. Entre os homens, quem levou a melhor foi o prodígio Gui Khury, único "9 Club" a subir ao pódio, com a nota 91,00. O norte-americano Tate Carew ficou com o vice e o italiano Alessandro Mazzara, com o terceiro lugar. Entre as meninas, outro pódio mesclado com distintas nacionalidades, com a espanhola Naia Laso campeã, a brasileira Yndiara Asp em segundo e a japonesa Mizuho Hasegawa em terceiro.