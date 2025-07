Preparador físico da Seleção Brasileira inicia período de observações técnicas de atletas e clubes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está intensificando os cuidados com a preparação física da Seleção Brasileira e, como parte dessa estratégia, anunciou recentemente a contratação de Cristiano Nunes para liderar o setor. Com a vaga garantida para a Copa do Mundo de 2026, o profissional passará a acompanhar o desempenho físico dos atletas em seus respectivos clubes.

A partir desta quarta-feira (30), Cristiano dará início a uma série de visitas a Centros de Treinamento (CTs) de alguns dos principais clubes do Brasil, como parte das ações estratégicas de acompanhamento de desempenho e atualização metodológica.

"O objetivo das visitas é coletar informações in loco sobre atletas de interesse, avaliar estruturas de preparação física, integração de departamentos de performance e aprofundar o relacionamento técnico com as comissões técnicas dos clubes. Ao final do roteiro, um relatório será elaborado e encaminhado à Coordenação Técnica e demais áreas envolvidas, destacando os principais aspectos e recomendações pertinentes ao trabalho da Seleção Principal", destacou Cristiano.

Além das visitas aos CTs, o preparador físico da Seleção Brasileira acompanhará jogos do Campeonato Brasileiro para fazer algumas observações técnicas. Segundo Cícero Souza, gerente das seleções masculinas, as visitas de Cristiano Nunes fazem parte de um protocolo previsto para abranger outras áreas.

"A Diretoria de Seleções tem estabelecido uma série de processos para as suas equipes masculinas. Um deles será a visita técnica dos responsáveis pelas áreas para interagirem com os clubes, contextualizando processos, ferramentas, metodologias e indicadores de desempenho. Queremos também criar um elo de comunicação direta com os coordenadores das mais diversas áreas em nossos clubes. Mais adiante estenderemos o projeto para viagens internacionais também. Estamos iniciando esse giro com a preparação física e posteriormente apresentaremos o planejamento das visitas de outras áreas também", afirmou.