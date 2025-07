Piastri e Norris correm como campeões na luta pelo título da F1

Por Alan Baldwin

SPA-FRANCORCHAMPS, Bélgica (Reuters) - O chefe da McLaren, Andrea Stella, disse que os companheiros de equipe Oscar Piastri e Lando Norris estão correndo como campeões e que o título da Fórmula 1 provavelmente será decidido por pequenas margens e brilhantismo individual.

Os dois estão separados por 16 pontos em uma corrida de dois cavalos, com o australiano Piastri liderando a sexta dobradinha da McLaren na temporada na Bélgica no domingo e conquistando sua sexta vitória no ano.

Max Verstappen, da Red Bull, está em terceiro lugar, mas 81 pontos atrás, e suas esperanças de conquistar o quinto título consecutivo estão diminuindo rapidamente.

Faltam 11 corridas e a rivalidade entre as equipes será o foco principal, com a McLaren pronta para manter o título de construtores com facilidade, já que agora tem 268 pontos de vantagem sobre a segunda colocada, a Ferrari.

Norris venceu no Reino Unido depois que Piastri foi penalizado por frear de forma errática atrás do safety car, mas o australiano triunfou em Spa após largar no segundo lugar.

"Há muito, muito pouco entre os nossos dois pilotos e isso se deve ao fato de que os dois pilotos estão correndo em um nível muito, muito alto", disse Stella aos repórteres.

"Acho que a diferença será feita pela exatidão, pela precisão, pela qualidade da execução", acrescentou o italiano, que trabalhou com campeões na Ferrari e disse que Piastri e Norris estavam ambos operando nesse nível.

Em Spa, a formação regular do grid foi substituída por uma largada em condições de chuva após quatro voltas atrás do safety car, com Norris descobrindo que a pole position não era uma vantagem real quando a corrida começou.

Piastri descobriu o mesmo durante o sprint de sábado, quando Verstappen venceu do segundo lugar no grid depois de assumir a liderança na volta inicial.

"Vimos em Silverstone que um problema, um problema esportivo para Oscar, durante o reinício do safety car e a consequente penalidade lhe custaram a corrida", disse Stella.

"Aqui vimos que, de alguma forma relacionada à característica do circuito, teria sido muito difícil para Lando manter a posição, largando em primeiro no reinício do safety car."

Stella desconsiderou um problema de bateria que parecia ser um problema inicialmente, dizendo que uma pequena anomalia havia ocorrido em ambos os carros e que Norris não deveria estar em pior situação.

"Teria sido sempre muito difícil para Lando manter a posição ao largar em primeiro no reinício do safety car, mas, ao mesmo tempo, acho que Lando não se ajudou ao não ter uma grande diferença...", disse ele.

"Então, acho que a execução é o que vai fazer a principal diferença."

Piastri não ficou insatisfeito depois de se classificar em segundo, observando que Spa foi provavelmente o melhor lugar para não ter a melhor volta e já planejando sua próxima manobra.

"A manobra na Eau Rouge, eu sabia que seria de longe a minha melhor oportunidade de tentar vencer a corrida. Eu já estava pensando nisso há algum tempo, digamos assim", disse o australiano.