Pep Guardiola anuncia pausa na carreira ao fim do contrato com o Manchester City

Desde 2016, com o catalão Pep Guardiola no comando da equipe, o Manchester City viveu os melhores momentos de sua história. No entanto, depois de uma temporada marcada por altos e baixos, o treinador revelou que decidiu dar uma pausa na carreira ao final de seu contrato, que termina em junho de 2027.

"Sei que, depois desta etapa no City, vou parar. Isso é certo, está decidido. Mais do que decidido. Quanto tempo vou parar, não sei. Um ano, dois, três, cinco, dez, quinze, não sei. Mas eu vou parar depois desta etapa no City, porque preciso parar e me concentrar em mim, no meu corpo. Quero fazer isso, simplesmente parar e ver as vacas passarem quando o trem passa. Meu avô dizia: 'Você me olha como as vacas olham o trem passar'. Pois é isso, a gente tem que parar e ver passar", disse Pep Guardiola em entrevista à revista GQ.

"Eu nunca pensei que iria treinar. Que iria para a Alemanha treinar, para a Inglaterra, que seria treinador do Barcelona e nem que jogaria no Barcelona. A gente pensa que controla tudo, mas não, com certeza vai acontecer algo que vai me colocar uma coisa na frente e eu vou pensar: 'Ah, quero fazer isso ou não?' E se não, eu vou me encontrar. Acho que meu plano agora é esse: parar. E depois a gente vê", acrescentou.

Após iniciar a carreira como treinador em 2008 no Barcelona, Pep Guardiola passou pelo Bayern de Munique e está no Manchester City desde 2016. Depois de seis títulos do Campeonato Inglês e uma Liga dos Campeões, a equipe viveu seu pior momento com o técnico na última temporada.

"Quando as coisas vão mal, as noites são mais difíceis e o dia a dia é mais pesado. O trabalho de treinador, e não falo só por mim, mas por todos os meus colegas, é 24 horas por dia, sete dias por semana. Caso contrário, você não dá conta. A pressão que se carrega nas costas é muito grande, e você precisa de gente ao seu lado que te ajude a relativizar, acima de tudo. É preciso tentar alcançar uma certa estabilidade, porque quando você tem muitos altos e baixos e está atolado com tudo. Um amigo meu me definiu muito bem, disse uma vez que eu tenho três estados como pessoa: o eufórico, o depressivo e o ausente. Esses são meus três estados. Então, a questão é tentar ficar no meio desses três", revelou Guardiola.

Entre outubro e dezembro de 2024, o clube inglês conquistou apenas uma vitória em 13 jogos, com nove derrotas e três empates no período. O Manchester City não levantou nenhum dos principais títulos do calendário, além da Supercopa da Inglaterra no começo da temporada.

"Eu acho que não levaria tanto em conta o ano passado, mas sim os últimos sete anos. Quando você ganha seis Premier Leagues, chega um momento em que você naturalmente cai. Isso é humano. Então, provavelmente, deveria ter havido mais mudanças de jogadores, mas é muito fácil falar isso depois. É um processo pelo qual precisávamos passar, que acontece, e que demorou mais para acontecer. Quando aconteceu, foi mais profundo do que poderíamos imaginar. Não profundo no sentido de acabar mal, porque no fim chegamos à final da Copa da Inglaterra e ficamos em terceiro lugar, não em décimo segundo. Não foi tão ruim assim. Com o tempo, veremos que não foi uma temporada tão ruim. Mas ficamos durante muitos meses sem vencer partidas. Foram uns 13 ou 14 jogos sem vitória, e isso nunca tinha acontecido. Mas isso te coloca no seu lugar", analisou.

Temporada decepcionante do Manchester City

O Manchester City terminou o Campeonato Inglês na 3ª posição, foi vice na Copa da Inglaterra e caiu na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa. Na Liga dos Campeões, o clube foi eliminado pelo Real Madrid logo nos playoffs. Por fim, no Mundial de Clubes, a equipe do técnico Pep Guardiola foi eliminada nas oitavas de final diante do Al-Hilal.

"Falando em nome do Manchester City, foi muito saudável que isso tenha acontecido conosco. Porque o sucesso te confunde. Por muitos anos, não nos confundiu, mas neste ano os jogadores se lesionaram muito. E você pensa: 'Por que eles se lesionaram tanto, se antes não se lesionavam?' Porque o foco já não está no que você tem que fazer. Quando o foco não está em fazer o que precisa ser feito, você se lesiona mais. Você pensa: 'Vamos recuperar, vamos dar a volta por cima'. Mas o adversário está esperando. Por quê? Porque você ganhou muito. E ganhar incomoda os que não ganham, e eles ficam esperando por você. E foi isso que aconteceu. Mas acredito que será muito bom para os próximos cinco ou dez anos", encerrou Pep Guardiola.