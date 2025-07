Palmeiras de Abel subestima clássico com Corinthians? Colunistas debatem

O Palmeiras subestima o clássico contra o Corinthians na era Abel Ferreira?

No Posse de Bola, os colunistas Danilo Lavieri, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira e Arnaldo Ribeiro debateram o Dérbi na Copa do Brasil e projetaram o duelo nas oitavas de final.

Lavieri: Palmeiras de Abel não entende o peso do clássico para torcida

Ao mesmo tempo que deve fazer uns sete anos que a gente não vê o Corinthians favorito num confronto contra o Palmeiras, nas últimas partidas a mobilização do Corinthians compensa a diferença que tem entre os times.

Às vezes o Palmeiras entra no clássico falando assim: vou resolver normal, que nem fez no Brasileirão, ganhou de 2 a 0 e segurou. Mas não é todo Palmeiras e Corinthians que vai dar para o Palmeiras fazer isso. Ainda mais neste Palmeiras e Corinthians, em que o Corinthians vai dar a vida porque é tudo o que tem.

Então, a mobilização é o X da questão. E às vezes, nessa era Abel que já tem quase cinco anos, eu sinto que muitas vezes o time do Abel não consegue entender o peso do clássico pra torcida.

Danilo Lavieri

Juca: Corinthians ganha do Palmeiras quarta-feira

Você notou pela intervenção do Danilo o medo que eles têm de nós. Você percebeu que ele está aflito — tem que jogar com time titular, devia ter poupado contra o Grêmio, o Corinthians poupou no primeiro tempo? O Corinthians poupou no primeiro tempo contra o campeão brasileiro e da Libertadores e depois quase ganhou o jogo no segundo quando pôs quatro titulares em campo.

Isso foi só para dar o cheirinho para o que vai acontecer em Itaquera. Vai ter até subida na bola, eu não tenho a menor dúvida de que o Corinthians ganha do Palmeiras quarta-feira.

Juca Kfouri

Mauro Cezar: Palmeiras tem certo conforto; Corinthians joga tudo

No caso do Palmeiras, se for eliminado pelo Corinthians, ele tem a Libertadores e o Brasileiro para disputar. O Corinthians [se for eliminado] não tem nada. O Palmeiras tem um certo conforto. Claro que perder para o Corinthians seria ruim, perdeu o Campeonato Paulista, mas vai ter que fazer algumas escolhas.

Imagina que o Palmeiras joga completo, passa pelo Corinthians, mas aí no final ele perde o Campeonato Brasileiro por conta de três, quatro pontos. Aí vai lembrar, aquele jogo lá, perdeu pro Vitória porque jogou com o time desfalcado, porque priorizou a Copa do Brasil. Cara, é cobertor curto, não tem jeito.

Essa decisão não tem que ser do Abel Ferreira e nem do Filipe Luís -- tem que ser da Leila Pereira e do Bap. Para mim, isso é decisão institucional, mas os cartolas se protegem nessas horas e deixam o técnico à frente.

Mauro Cezar

Arnaldo: Palmeirense não imagina ser eliminado pelo Corinthians

Daqui a 10 dias, um dos dois vai ser eliminado: Palmeiras ou Corinthians, não tem outra solução. Se o Palmeiras estiver eliminado, tem a Libertadores para começar o mata-mata e a disputa pelo título brasileiro, independentemente do que acontecer no jogo contra o Vitória, no Barradão, no meio dessa confusão. O Corinthians não tem mais nada.

A questão pro Palmeiras é que, além da rivalidade histórica, tem a rivalidade recente. Tem o título paulista, tem a decisão do paulista. Então, o palmeirense não quer e não imagina ser eliminado pelo Corinthians — não é 'ah, se for eliminado, beleza.

Se trata do Corinthians, esse time que venceu o Paulista daquela forma, com subidinha na bola, com bola nas costas, isso é a rivalidade do futebol. Agora, a temporada do Palmeiras não depende desse confronto. A do Corinthians depende.

Arnaldo Ribeiro

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Posse de Bola na íntegra