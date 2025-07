Pai revela que Amanda Ribas sofreu lesão no nervo em Abu Dhabi: "Maior dor do mundo"

Ao que tudo indica, a lesão sofrida por Amanda Ribas na derrota para Tabatha Ricci, no último sábado (26), é mais complexa do que se imaginava. Após a brasileira revelar que passará por uma nova cirurgia no rosto, seu pai e treinador cedeu mais detalhes sobre o caso. Segundo Marcelo Ribas, a peso-palha (52 kg) do Ultimate teve o nervo trigêmeo afetado durante o combate em Abu Dhabi (EAU) e, após recomendação médica local, passará por uma intervenção cirúrgica no Brasil.

O nervo trigêmeo é crucial para a sensibilidade e função motora da face, sendo essencial para a mastigação e outras atividades diárias. Sua disfunção pode ter um impacto significativo na qualidade de vida do afetado, levando a condições dolorosas como a neuralgia do trigêmeo, que causa dor facial intensa e lancinante. Esse parece ser o caso de Amanda Ribas. E dada a complexidade do cenário, a brasileira deve ser novamente avaliada em seu país, mais precisamente no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"Galera, informativo de como está a Amanda. Amanda chegou a entrar na sala de cirurgia para fazer e não deixaram. Mais de 15 médicos e os melhores especialistas aqui em Abu Dhabi chegaram a uma conclusão. A conclusão é que é melhor refazer a cirurgia no Brasil no Albert Einstein em São Paulo. Pois é muito complexidade para eles aqui. A dor que Amanda sentiu para vocês terem uma noção é comparada com a dor maior do mundo. Pois atingiu o nervo do trigêmeo. Então estamos voltando para o Brasil para avaliar com os médicos e aí para fazermos a cirurgia no Brasil", informou Marcelo, em comunicado à imprensa e também nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Má fase

A derrota para Tabatha Ricci no UFC Abu Dhabi amplia a má fase vivida por Amanda Ribas no octógono mais famoso do mundo. Agora, a mineira amarga uma sequência de três reveses e se afastou bastante do objetivo de chegar ao topo da categoria dos palhas, podendo inclusive perder a 7ª colocação do ranking. Antes vista como uma potencial desafiante ao título até 52 kg da organização, o momento atual da faixa-preta torna difícil imaginar uma possível disputa de cinturão em seu caminho, ao menos no futuro próximo.

