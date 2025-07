Osmar admite que Corinthians pode renegociar contrato de Memphis: "Se ele procurar, vamos conversar"

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, respondeu questionamentos sobre o futuro de Memphis Depay em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira, no Parque São Jorge. O mandatário garantiu que o clube irá cumprir com o que foi combinado no contrato, mas admite que a diretoria pode renegociar alguns termos do vínculo.

"Existe um contrato e vamos cumprir. Ele está trabalhando e nós estamos cumprindo. Pagamos os vencimentos, está tudo em ordem. Agora ficou a premiação que estava atrasada, pagamos a primeira parcela e vamos pagar as outras dentro do cronograma que foi estabelecido", afirmou.

"Não foi tratado nenhum assunto desse [possível rescisão]. Tudo que conversamos é no sentido de manter o atleta. Ele cumpre a parte dele e nós cumprimos a nossa", acrescentou.

Apesar do discurso de Osmar, internamente, há um temor sobre a forma como o Corinthians arcará com os altos valores embutido no contrato de Memphis Depay. O clube vive um cenário financeiro delicado.

Se ele atingir todos os bônus que foram estipulados no vínculo, o Timão precisará depositar ao jogador cerca de R$ 25 milhões entre agosto e setembro, somente em premiações e luvas, sem contar o salário. Diante disso, a reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o Corinthians deve utilizar parte dos R$ 50 milhões que receberá como adiantamento pela assinatura do novo contrato com a Nike para pagar Memphis.

Membros da diretoria alvinegra, publicamente, evitam falar sobre o caso para não criar um desgaste com o holandês. Há o entendimento de que a gestão precisa fortalecer a relação com o atleta. Durante a coletiva, Osmar Stabile disse que até pode renegociar o contrato caso o atleta procure o clube e se coloque à disposição.

Em um encontro com lideranças da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, Memphis reforçou o seu desejo de permanecer no Parque São Jorge e disse que está disposto a diminuir os valores de seu vínculo para se adequar à realidade do Corinthians. No entanto, segundo Stabile, isso ainda não foi passado à diretoria.

"Se partir dele, nós podemos recepcionar essa ideia da melhor forma. Ninguém me procurou para falar desse assunto. Se ele procurar, claro que vamos conversar. Não tem problema nenhum. Eu não recebi qualquer menção sobre esse assunto. Estamos à disposição que ele nos procure, até agora ninguém falou nada a respeito. Vamos cumprir o contrato, o que está no papel, temos que cumprir", comentou.

Contratado em setembro do ano passado, Memphis Depay virou alvo de críticas de alguns torcedores pelas recentes atuações discretas. Ele, contudo, quebrou um jejum de três meses sem marcar um gol e ajudou o Timão a buscar um empate com o Botafogo no último sábado, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Desde a sua chegada ao Corinthians, foram 14 gols e 15 assistências em 46 jogos, além do título estadual em cima do Palmeiras.