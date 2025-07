Números mostram importância e Bontempo pede passagem no Santos

Apesar da pouca idade, Gabriel Bontempo vem apresentando futebol de gente grande no Santos. O meio-campista está fazendo a diferença quando entra nas partidas e está pedindo passagem para ser titular.

E os números jogam a favor do Menino da Vila. Desde o retorno do futebol brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o Alvinegro Praiano só marcou gols com o jogador de 20 anos em campo.

Na vitória de 1 a 0 sobre o Flamengo, Bontempo entrou aos 30 minutos do segundo tempo. O gol de Neymar saiu aos 39. Na derrota de 2 a 1 para o Inter, o meia foi acionado no intervalo. Barreal descontou nos acréscimos da etapa final.

No empate de 2 a 2 com o Sport, Bontempo voltou a entrar no intervalo, com o placar marcando 2 a 0 para os pernambucanos. Desta vez, o próprio garoto foi às redes, aos 35 minutos. No fim, João Basso buscou o empate para os paulistas.

Começo promissor

O Menino da Vila subiu para o elenco profissional este ano e já soma 26 partidas, sendo 13 como titular, dois tentos e duas assistências.

Desde a chegada de Cleber Xavier, Gabriel Bontempo perdeu espaço entre os titulares. Com o técnico, o meia começou apenas um compromisso. Em outros nove, ele saiu do banco de reservas. O comandante, contudo, destacou a importância do atleta em entrevista coletiva.

"Se pudéssemos usar 13, 14 jogadores, usaríamos. O Bontempo é um menino, e todo menino oscila um pouco. Mas ele, pelo contrário, não tem oscilado. Tem entrado e nos ajudado muito. Vamos trabalhar para ver como a gente monta o time contra o Juventude", relatou.

Com o garoto em ascensão, o Santos volta a campo na segunda-feira, dia 4 de agosto, contra o Juventude, no Morumbis, às 20 horas (de Brasília), pela 18ª rodada.