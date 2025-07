Na mesma moeda! Reinier de Ridder rebate provocação de Borrachinha com deboche

As provocações de Paulo Borrachinha não parecem ter incomodado Reinier de Ridder. Chamado de "lutador autista" pelo brasileiro, que zombou do seu estilo de luta e criticou sua atuação na vitória sobre Robert Whittaker no UFC Abu Dhabi, no sábado (26), o holandês fez pouco caso da situação e respondeu na mesma moeda, também com deboche.

Durante a coletiva de imprensa pós-UFC Abu Dhabi, ao ser informado dos ataques direcionados a ele feitos por Paulo nas redes sociais, 'RDR' perguntou aos presentes qual tinha sido o resultado do combate entre o brasileiro e Whittaker, disputado em fevereiro de 2024. Ao receber a informação que Borrachinha havia perdido para o australiano, De Ridder abriu um sorriso irônico.

"Sempre vai ter um hater. Paulo Costa nunca enfrentou Whittaker? O que aconteceu?", debochou Reinier.

Mais perto do topo

Apesar das críticas de Borrachinha, Reinier de Ridder deu um passo gigantesco rumo ao objetivo de chegar ao topo da divisão dos pesos-médios do UFC. Ex-bicampeão do ONE Championship, o holandês venceu todos os quatro combates que disputou desde que estreou no Ultimate, em novembro do ano passado. O triunfo sobre o ex-campeão e top 5 do ranking Robert Whittaker, em especial, deve fazer com que 'RDR' suba degraus importantes e se aproxime de um 'title shot'.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok