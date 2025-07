Masvidal descarta chances de Gaethje contra Topuria: "Sair parecendo o Homer Simpson"

Ex-campeão BMF do UFC, Jorge Masvidal não vê com bons olhos a possível luta entre Justin Gaethje e Ilia Topuria pelo título dos leves (70 kg). Em entrevista ao site 'CasinoHawks', o veterano foi direto: para ele, o norte-americano sairia 'massacrado' de um confronto contra o campeão invicto.

Topuria (17-0) conquistou o cinturão em junho deste ano, ao nocautear Charles 'Do Bronx' Oliveira no UFC 317. Desde então, nomes como Arman Tsarukyan, Paddy Pimblett, Max Holloway e o próprio Gaethje passaram a ser cogitados como potenciais desafiantes. Na visão de Masvidal, no entanto, apostar em 'The Highlight' seria um erro por parte do Ultimate.

"Justin Gaethje? O Ilia vai passar o carro nele. Não faça isso, Gaethje. Eu sei que todos os americanos que bebem Bud Light amam o Gaethje. Mas, mano, você vai colocar esse cara para ser massacrado e sair de lá ainda com mais concussão que antes. Ele vai sair parecendo o Homer Simpson. Acho que é uma luta péssima para o Gaethje", disparou.

Apesar da crítica contundente, o ex-lutador garantiu que a opinião não está ligada a rivalidades pessoais. Em 2023, Gaethje nocauteou seu amigo e companheiro de equipe Dustin Poirier, em duelo válido pelo cinturão simbólico de 'lutador mais durão' da organização.

Duelo mais apropriado

Mesmo reconhecendo o favoritismo de Topuria na divisão, Masvidal acredita que Arman Tsarukyan seria um adversário mais apropriado para o campeão. Os dois vêm trocando provocações públicas nas últimas semanas, e, segundo o ex-BMF, o armênio reúne qualidades que poderiam desafiar o domínio do invicto lutador.

"Treino bastante com o Arman e conheço o estilo dele. Acho que ele daria a melhor luta para o Ilia, provavelmente, por causa da capacidade de adaptação. Ele sabe lutar em pé, tem um bom jogo de chão, é naturalmente maior e possui uma velocidade compatível", avaliou.

Ainda assim, o veterano segue apostando no georgiano radicado na Espanha como o nome a ser batido. A força, o ritmo e a invencibilidade de 'El Matador' continuam impressionando o mundo do MMA - mesmo diante de rivais tecnicamente mais perigosos.

Pressão

Justin Gaethje vem pressionando o UFC de forma contundente por uma chance direta pelo cinturão dos leves. O lutador deixou claro que não pretende passar por mais um title eliminator e afirmou sentir-se desprezado pela organização, acreditando já ter feito o suficiente para merecer a oportunidade pelo título.

