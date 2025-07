Lucas Paquetá no Flamengo? Mattos explica situação do meia do West Ham

Um possível retorno de Lucas Paquetá, do West Ham, para o Flamengo depende muito da vontade do meio-campista, disse Rodrigo Mattos, na Live do Clube.

O colunista ponderou que, caso seja inocentado das acusações de envolvimento com apostas esportivas, Paquetá voltará a valer cerca de 70 milhões de euros (mais de R$ 450 milhões, na cotação atual).

Na última sexta (25), o jornal britânico "The Times" informou que o jogador deve ser absolvido no julgamento. O resultado do julgamento deve ser anunciado nos próximos dias.

Não tem nenhum movimento do Flamengo. O que eu ouvi é que o clube está esperando o momento do Lucas Paquetá, as coisas se concluírem. Não há um movimento de deixar engatilhado. A previsão, que eu ouvi de um colega inglês, é que o veredito do Paquetá deve sair amanhã e o 'Times' já publicou que ele vai ser absolvido - um repórter com fontes no West Ham e na FA [associação do futebol inglês].

A partir do momento que ele for absolvido, ele volta a valer 60, 70 milhões de euros. Aí, depende muito do Paquetá. Se, na cabeça dele, ele passou por momentos tão ruins na Inglaterra que ele precisa sair… Só essa possibilidade porque o West Ham volta a ter um ativo de 60 milhões de euros na mão e não vai sair dando de graça. Se não tiver um movimento muito forte do Paquetá querendo voltar ao Brasil, não vejo possibilidade de a negociação [com o Flamengo] sair.

Rodrigo Mattos

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.