Léo Ortiz destaca bola parada do Flamengo em vitória diante do Atlético-MG

Neste domingo, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 1 a 0 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o zagueiro Léo Ortiz, autor do único gol do jogo, destacou o trabalho de bola parada do Rubro-Negro.

"É uma coisa que a gente trabalha bastante. O time tem se concentrado bastante em bolas paradas e, por isso, estamos tendo mérito nos últimos jogos. Pois é um fator muito decisivo em partidas como essa, que são decididas no detalhe, e o detalhe, às vezes, é a bola parada", disse Léo Ortiz, em entrevista ao Premiere.

O zagueiro ainda destacou Rodrigo Caio, auxiliar técnico de Filipe Luís. Léo Ortiz elogiou o trabalho dele, ressaltando a especialidade do ex-jogador do Flamengo.

"O Rodrigo (Caio) é um especialista nisso. Ele nos motiva muito e nos pede muita concentração nesses momentos (de bola parada). Pela quantidade de jogos que temos, às vezes não dá para trabalhar muito no campo, mas ele passa muitos vídeos", completou.

Além de falar sobre a bola parada do Flamengo, Léo Ortiz analisou a partida e também comentou sobre o próximo confronto do Rubro-Negro, novamente contra o Atlético-MG, agora pela Copa do Brasil.

"Já imaginávamos algumas dinâmicas defensivas deles, sabíamos que ia ser difícil. Por algum momento tivemos um pouco mais de dificuldade, mas são detalhes dentro do jogo. No detalhe de uma bola parada, conseguimos vencer. O Filipe vai olhar bastante para esse jogo, talvez umas dez vezes até quinta-feira, para achar soluções e jogarmos melhor", concluiu.

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Atlético-MG no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.