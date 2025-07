Khabib Nurmagomedov descarta retorno ao UFC e expõe real motivo

Cinco anos após sua aposentadoria invicta do MMA, Khabib Nurmagomedov continua sendo um dos nomes mais citados em rumores sobre possíveis retornos ao UFC. Mas, apesar das especulações recorrentes, o ex-campeão dos leves (70 kg) voltou a deixar claro que não há qualquer chance de retomar a carreira - e, desta vez, foi além do compromisso feito com a mãe, revelando o outro motivo por trás de sua decisão definitiva.

Durante participação no podcast 'Hustle Show', o russo, próximo de completar 37 anos, explicou que o principal obstáculo não é apenas o tempo necessário para recuperar a forma física, mas sim a intensidade e o nível de comprometimento mental exigidos para entrar em 'modo de luta'. Segundo ele, estar pronto para competir envolve muito mais do que condicionamento.

"Dois ou três meses não seriam suficientes. Se formos honestos, levaria pelo menos seis meses - e você não pode simplesmente dizer: 'Me dê seis meses e estarei pronto'. Para entrar em forma de luta, para voltar ao seu antigo nível, é preciso muito tempo. Mas quando eu ainda estava ativo, antes da aposentadoria, meu treino constante era suficiente. Funcionava", declarou.

"Se eu aceitava uma luta, boom, em 100 dias eu desligava tudo. Completamente. Nada de viagens, reuniões ou contratos comerciais. Não mexia com nada disso. Eu dizia: 'Não me incomodem'. Treinava manhã e noite, manhã e noite, descansando apenas aos domingos. Se eu perdesse até uma dessas sessões diárias, como já falei, tinha crise de ansiedade, porque sabia que a luta estava próxima e sentia tudo fora de controle. Como se eu não estivesse pronto. Como se a porta do cage estivesse prestes a se fechar sobre mim", completou.

Carreira no UFC

Khabib construiu uma das trajetórias mais dominantes da história do UFC. O atleta se aposentou com um cartel perfeito de 29 vitórias e nenhuma derrota. Estreou na organização em 2012 e rapidamente se destacou por seu estilo baseado em grappling sufocante e controle absoluto no chão. Entre seus triunfos mais marcantes estão as vitórias sobre Conor McGregor, Dustin Poirier e Justin Gaethje, em duelo que marcou a sua despedida.

Com isso, o ex-lutador (13-0 dentro do Ultimate) reforça que seu legado permanece intacto - e, acima de tudo, encerrado. Sem espaço para retornos, nem mesmo por nostalgia ou desafios hipotéticos. O octógono, para ele, ficou definitivamente no passado.

