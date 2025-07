Júlia Kudiess e Gabi Guimarães são eleitas para time dos sonhos da Liga das Nações

A Federação Internacional de Vôlei (Fivb) anunciou, nesta segunda-feira, o "time dos sonhos" da Liga das Nações Feminina. Destaques da Seleção, Gabi Guimarães e Júlia Kudiess ficaram entre as melhores atacantes do torneio.

A edição de 2025 terminou com vitória da Itália sobre o Brasil na decisão, por 3 sets a 1. A equipe comandada por Zé Roberto Guimarães fez uma boa campanha até a final, com 13 vitórias e somente duas derrotas, ambas justamente para as italianas.

Destaques do campeonato

Júlia Kudiess foi a maior bloqueadora da VNL, com 63 pontos no fundamento. O número iguala o recorde de bloqueios em uma única edição do torneio, que era da compatriota Carola. Na final contra a Itália, Kudiess também foi uma das melhores jogadoras em quadra, fazendo 12 pontos, sendo cinco só de bloqueio. Em 2024, a central sofreu uma lesão grave no joelho que a deixou de fora da Liga das Nações e das Olimpíadas de Paris 2024.

Gabi Guimarães, por sua vez, foi eleita uma das melhores ponteiras da competição, mesmo tendo sido titular somente na terceira semana. A capitã foi peça chave na vitória contra o Japão na semifinal e a maior pontuadora brasileira contra a Itália.

Do lado da seleção Azzura, Egonu, que dividiu a posição com Antropova, foi eleita a melhor oposta e ficou entre as cinco melhores atacantes do campeonato. O prêmio de melhor jogadora do campeonato ficou com a líbero De Gennaro, que terminou como a melhor defensora das finais e a terceira no ranking geral do campeonato.

A Polônia teve a central Korneluk no time dos sonhos. A central foi a segunda maior bloqueadora do torneio, com 45 pontos, atrás somente de Kudiess.

Dream team:

Levantadora: Alessia Orro (ITA)

Oposta: Paola Egonu (ITA)

Centrais: Agnieszka Korneluk (POL) e Júlia Kudiess (BRA)

Ponteiras: Gabi Guimarães (BRA) e Myriam Sylla (ITA)

MVP e líbero: Monica de Gennaro (ITA)