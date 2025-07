Jogos atrasados do Brasileirão 2025: veja quais times tem partidas adiadas

A 17ª rodada do Brasileirão terminou no domingo (27) e o Flamengo retomou a liderança após vencer o Atlético-MG por 1 a 0, no Maracanã, e o Cruzeiro perder para o Ceará, no Mineirão. O Rubro-Negro, aliás, tem um jogo atrasado na tabela, que é contra o Sport, na Ilha do Retiro.

No atual momento do campeonato, apenas cinco times jogaram todas as 17 rodadas. São eles: Cruzeiro, Bragantino, Corinthians, São Paulo e Vitória. Outros quatro clubes estão com 16 jogos, enquanto 11 equipes entraram em campo 15 vezes. Portanto, estão com duas partidas de atraso.

Essa defasagem ocorreu por conta de alguns problemas no calendário, como a Copa do Mundo de Clubes e os playoffs da Copa Sul-Americana.

O GOL DE LÉO ORTIZ QUE DEU A VITÓRIA AO MENGÃO, DIANTE DO ATLÉTICO-MG, PELO @Brasileirao! ????#vids pic.twitter.com/NgAMT6oBN2 ? Flamengo (@Flamengo) July 28, 2025

Times que estão com jogos atrasados no Brasileirão

Flamengo - 1 jogo (Sport)

Palmeiras - 2 jogos (Juventude e Santos)

Bahia - 2 jogos (Internacional e Vasco)

Botafogo - 2 jogos (Mirassol e Grêmio)

Mirassol - 2 jogos (Botafogo e Fluminense)

Ceará - 1 jogo (Fluminense)

Internacional - 1 jogo (Bahia)

Fluminense - 2 jogos (Ceará e Mirassol)

Atlético-MG - 2 jogos (Sport e Fortaleza)

Grêmio - 2 jogos (Botafogo e Fortaleza)

Vasco - 2 jogos (Juventude e Bahia)

Santos - 1 jogo (Palmeiras)

Fortaleza - 2 jogos (Atlético-MG e Grêmio)

Juventude - 2 jogos (Vasco e Palmeiras)

Sport - 2 jogos (Flamengo e Atlético-MG)

Um dos jogos atrasados será realizado essa semana

Na terça-feira (29), Grêmio e Fortaleza irão fazer um de seus jogos atrasados do Brasileirão. As equipes se enfrentam às 20h30 (horário de Brasília), no Rio Grande do Sul.

O Imortal está em 14º lugar, com 17 pontos mas não vence há quatro partidas (são dois empates e duas derrotas na sequência). Já o Laion pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. A equipe derrotou o Bragantino por 3 a 1, no último sábado (26).

Classificação do Brasileirão