Jogadores vendidos fazem falta? Alicia e Milly debatem momento do Flamengo

Apesar da série de vitórias e da liderança no Brasileirão, o Flamengo não tem demonstrado atuações convincentes como as do início da competição. No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe debateram o quanto as mudanças no elenco têm a ver com isso.

As colunistas apontaram que a saída de Gerson afetou o rendimento do time, e projetaram que a equipe também deve sentir a ausência de Wesley, que se despediu no jogo contra o Red Bull Bragantino.

Para repor as saídas pós-Mundial, o Flamengo anunciou três contratações: o atacante Samuel Lino, que estava no Atlético de Madri (ESP), o meio-campista espanhol Saul Ñiguez, que jogou a última temporada pelo Sevilla (ESP), e o lateral direito Emerson Royal, que estava no Milan. Além deles, o clube rubro-negro espera anunciar o meia colombiano Carrascal, do Dínamo de Moscou (RUS), nos próximos dias.

Milly: Vender jogadores para repor não tem explicação

Por que vendeu o Gerson e o Wesley, se era para contratar. Tem uma explicação? Não. A verdade é que o Flamengo tinha um time bem encaixado e jogando bem. Por que a compra e venda de jogadores. Se é para trazer peças de reposição, por que vender?

Milly Lacombe

Alicia: Reforços chegam para manter nível alto

O Flamengo precisa dos reforços para continuar ou voltar a atuar no nível que estava antes. Teve a perda do Gerson, que também tem a ver com a queda de rendimento, a saída do Wesley, o Arrascaeta tem oscilado muito. [... Esses reforços na lateral, meio e ataque vão ser importantes porque o Filipe Luís vai ter que tomar decisões mais difíceis.

Alicia Klein

