Jogador da NBA é preso por suposta fraude financeira na Flórida

Com longa trajetória na NBA, o ala-pivô Marcus Morris foi preso neste domingo, na Flórida, por suspeita de fraude financeira. De acordo com a imprensa local, ele segue detido, sem direito a fiança. Segundo o site TMZ, ele foi preso em Broward County.

Nas redes sociais, o irmão gêmeo de Marcus, Markieff Morris, revelou alguns detalhes sobre a detenção do jogador da NBA. "Isso é uma loucura. Por essa quantia de dinheiro, eles o envergonharão no aeroporto com sua família. Eles fizeram com que vocês pensassem que o meu irmão cometeu alguma fraude. Eles poderiam ter ido até a origem de tudo isso. Quando vocês souberem a história real dessa m***, cara. Tudo o que posso dizer é que a lição foi aprendida. O meu irmão vai contar tudo para vocês amanhã", disse Markieff.

Marcus Morris tem uma trajetória de 13 anos na NBA. Na última temporada, se dividiu entre o Cleveland Cavaliers e o Philadelphia 76ers. Ele tem uma média geral de 12 pontos e 4,4 rebotes em 832 jogos em sua carreira. Atualmente, o atleta de 35 anos está sem uma equipe para a próxima temporada.

Morris, que é nascido na Filadélfia, iniciou sua caminhada na NBA ao ser selecionado no Draft de 2011 como a 14ª escolha geral, pelo Houston Rockets. Depois, teve passagens por Phoenix Suns, Detroit Pistons, Boston Celtics, New York Knicks e Los Angeles Clippers.