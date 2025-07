Joelhada brutal apaga lutador invicto em 55 segundos no LFA 213; veja

O LFA 213, realizado no último sábado (26), na Tachi Palace Casino Resort, na Califórnia (EUA), entregou um dos nocautes mais impactantes do ano no MMA. Em menos de um minuto de combate, o peso-leve (70 kg) Loai Abushaar apagou Edmund Kwan com uma joelhada devastadora que rapidamente viralizou entre os fãs do esporte.

O atleta de 1,93m começou medindo a distância com chutes frontais e joelhadas no clinch até encontrar o momento exato para desferir o golpe decisivo. Quando o oponente tentou encurtar a distância, o golpeador leu a movimentação com precisão e explodiu com uma joelhada certeira no queixo, derrubando-o imediatamente. O árbitro interrompeu a ação aos 55 segundos do primeiro round (clique aqui ou assista ao vídeo abaixo).

A atuação foi curta, mas implacável. O representante do MMA Lab neutralizou a única tentativa de queda do rival, controlou bem a distância e impôs seu ritmo com ataques cirúrgicos desde os segundos iniciais.

Azarão calou os prognósticos

Além do nocaute brutal, o que chamou atenção foi o cenário pré-luta. Abushaar entrou como franco azarão nas casas de aposta. Do outro lado, Kwan defendia um cartel invicto como profissional (4-0) e vinha embalado por uma sequência de dez vitórias, somando também os tempos de amador.

Aos 23 anos, o vencedor surge como uma promessa a ser observada de perto. Com passagem pelo setor financeiro - chegou a trabalhar na JPMorgan Chase antes de retomar a carreira nas lutas -, o jovem agora treina na MMA Lab, no Arizona. Ele ostenta um aproveitamento perfeito por via rápida: cinco triunfos no primeiro round, sendo três por nocaute e dois por finalização.

Já o até então invicto Kwan conhece sua primeira derrota na carreira e vê ruir uma longa invencibilidade construída desde os tempos amadores. A vitória reforça o potencial de Abushaar e o coloca, com méritos, no radar das grandes organizações do MMA mundial.

