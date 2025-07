Fonseca sofre com saque de australiano e cai na estreia em Toronto

Em seu primeiro jogo em quadras duras desde 24 de março, João Fonseca teve problemas para devolver os ótimos saques do australiano Tristan Schoolkate (24 anos, #103 do ranking) e, sem conseguir um break point sequer, acabou eliminado em sua estreia no Masters 1000 de Toronto, no Canadá, por 7/6(5) e 6/4.

Foi a maior vitória da carreira de Schoolkate, que nunca havia derrotado um top 50 na vida. O australiano, que veio do qualifying, venceu 95% dos pontos com o primeiro serviço no primeiro set e terminou o jogo sem ceder break points. Ele enfrentará na segunda fase o italiano Matteo Arnaldi (#41), que é o cabeça de chave 32 do torneio.

Para Fonseca, que venceu somente 14 pontos nos games de saque do rival em toda a partida, foi apenas sua segunda derrota em rodadas iniciais de Masters 1000 nesta temporada. O brasileiro de 18 anos, atual número 49 do mundo, agora soma quatro vitórias e dois reveses neste tipo de situação. Sem o carioca no torneio, o Brasil seguirá sem uma vitória na chave principal de Toronto desde que Thomaz Bellucci bateu o uruguaio Pablo Cuevas em 2015.

Como aconteceu

Fonseca não começou o jogo tão afiado e precisou encarar um break point já em seu primeiro game de serviço. O brasileiro se salvou com um belo saque e venceu o game pouco depois. No quarto game, o carioca também foi ameaçado e precisou sacar em "iguais", mas novamente sacou bem quando mais precisava e confirmou o serviço. Schoolkate, por sua vez, sacava bem e dava poucas chances a Fonseca. A parcial seguiu assim, sem quebras, até o tie-break. E o saque australiano também prevaleceu no game de desempate. O brasileiro cedeu um mini-break quando cometeu um erro não forçado sacando em 4/5. Schoolkate fechou o set no segundo set point, com mais um saque que Fonseca não conseguiu devolver: 7/6(5).

João também começou o segundo set encarando um break point e, desta vez, Schoolkate não vacilou. Encaixou uma ótima devolução de esquerda, forçando um erro do brasileiro e registrando a quebra. Com isso, o australiano abriu 3/1 na parcial e seguiu com a vantagem, sem ceder break points, até fechar a partida.