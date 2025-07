João Fonseca perde para Schoolkate e é eliminado do Masters 1000 de Toronto na estreia

O brasileiro João Fonseca, número 49 do mundo, se despediu precocemente dos Masters 1000 de Toronto, que acontece no Canadá. Nesta segunda-feira, o jovem perdeu para o australiano Tristan Schoolkate (103º) e deu adeus ao torneio ainda na estreia.

Fonseca perdeu a partida por dois sets a zero, com parciais de 6 (5)/7 e 4/6. O australiano enfrentará o italiano Matteo Arnaldi (41º) na próxima fase da competição.

O brasileiro, agora, passa a focar no Masters 1000 de Cincinnati, último torneio antes do US Open. A próxima competição ocorrerá entre os dias 7 e 18 de agosto.

Consistent and clinical ? Tristan Schoolkate confidently defeats Fonseca 7-6(5) 6-4 and is through to the next round in Toronto. @NBOtoronto | #NBO25 pic.twitter.com/oPz8bCAY9k ? ATP Tour (@atptour) July 28, 2025

Apesar do favoritismo prévio, João Fonseca perdeu o primeiro set. O brasileiro começou bem o jogo, mas viu o adversário crescer ao longo da partida e tomar a vantagem na reta final. O primeiro período do jogo foi decidido no tie break, vencido por Schoolkate por 7 a 5.

Com a desvantagem no placar, João também não conseguiu superar o australiano no segundo set, que foi mais dominante na etapa final do jogo e venceu por 6 a 4.