Jiri Prochazka revela acordo com o UFC para ser reserva da revanche entre Poatan e Ankalaev

Jiri Prochazka está escalado para enfrentar Khalil Rountree Jr. no UFC 320, evento marcado para o dia 4 de outubro, em Las Vegas (EUA). No entanto, o ex-campeão meio-pesado (93 kg) revelou que também firmou um acordo com o Ultimate para atuar como reserva oficial da luta principal, a revanche entre o atual campeão Magomed Ankalaev e o brasileiro Alex 'Poatan' Pereira, valendo o cinturão da divisão até 93 kg.

Em entrevista ao programa 'The Ariel Helwani Show', o lutador confirmou que foi nomeado substituto imediato caso um dos protagonistas da disputa de título precise ser retirado do card. Segundo ele, o compromisso com a organização inclui estar pronto para subir no octógono, caso qualquer imprevisto aconteça.

"Esse foi o acordo com o UFC. Se algo acontecer, estarei pronto para entrar", afirmou o tcheco.

Apesar de o Ultimate ainda não ter oficializado o plano de contingência, a informação reforça o status de Prochazka como um dos principais nomes da categoria - especialmente após sua vitória por nocaute técnico sobre Jamahal Hill, em janeiro, no UFC 311. O cenário também aponta que, com mais um triunfo, o atleta pode se posicionar como próximo desafiante ao título.

Olho no cinturão

Mesmo com a possibilidade de disputar o título, Jiri garante que mantém o foco no compromisso agendado. O ex-campeão afirmou que, apesar de preferir uma revanche contra Ankalaev pelas provocações trocadas anteriormente, encara Rountree como um adversário tecnicamente desafiador e ideal para o momento.

"Quando o encontrei em Vegas, ele pareceu o oponente ideal. É um cara normal, técnico, estratégico, muito dinâmico. Acredito que podemos fazer uma grande luta. Claro que quero voltar ao cinturão, mas o mais importante para mim agora é mostrar minha melhor performance", declarou.

Rountree também vive boa fase. O norte-americano vem de uma vitória expressiva sobre Jamahal Hill no UFC Azerbaijão, consolidando sua posição no ranking e conquistando a oportunidade de enfrentar um ex-campeão. Já Prochazka, dono de um cartel com 31 vitórias, cinco derrotas e um empate, segue como peça central na disputa pelo topo da divisão.

