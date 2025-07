Irmão de Cuca morre e técnico é liberado pelo Atlético-MG para viajar ao Paraná

Morreu nesta segunda-feira, aos 66 anos, Amauri Stival, irmão do técnico Cuca e do auxiliar técnico Cuquinha. O dupla do Atlético-MG foi liberada e já se encontra no Paraná. A causa da morte não foi divulgada.

Amauri chegou a ser jogador profissional, tendo atuado como zagueiro. Além disso, trabalhou como olheiro.

O Atlético-MG lamentou a morte em nota divulgada nas redes sociais. "A Família Atleticana está de luto e se solidariza com todos os familiares e amigos de Amauri neste momento de dor e tristeza", escreveu o time.

Cuca e Cuquinha estavam em ação na noite deste domingo, na derrota de 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe mineira volta a campo na quinta-feira, novamente contra o Rubro-Negro, desta vez pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília), novamente no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Confira a nota do Atlético-MG

O Atlético lamenta profundamente a morte de Amauri Stival, irmão do técnico Cuca e do auxiliar técnico Cuquinha, que faleceu nesta segunda-feira, aos 66 anos, em Curitiba. Cuca e Cuquinha já se encontram no Paraná para se despedir do irmão.

A Família Atleticana está de luto e se solidariza com todos os familiares e amigos de Amauri neste momento de dor e tristeza.

Amauri também tem a vida ligada ao futebol. Foi atleta profissional, tendo atuado como zagueiro, e trabalhou também como olheiro.

Descanse em paz, Amauri.