Internacional confirma saída de dupla para o futebol português; veja mais

O Internacional confirmou, na tarde desta segunda-feira, as saídas do zagueiro Kaique Rocha e do volante Matheus Dias. Ambos os atletas deixam o Colorado a caminho do futebol português.

Kaique Rocha firmou vínculo com o Casa Pia, enquanto Matheus Dias defenderá definitivamente o Clube Desportivo Nacional. As equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Português.

O zagueiro iniciou sua segunda passagem no Internacional no início do ano. Ao todo, disputou 24 jogos com a camisa do Colorado, sendo um deles na atual temporada, ainda pelo Campeonato Gaúcho.

O Colorado iniciou a semana com um jogo-treino na manhã desta segunda-feira (28). A atividade reuniu os atletas que não atuaram durante toda a partida contra o Vasco da Gama e teve como adversário o São José-POA. Saiba Mais: https://t.co/QcuSk0p2E2 pic.twitter.com/WAMIb1Yrga ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 28, 2025

O volante, por sua vez, estava emprestado pelo Inter ao próprio Nacional, onde marcou um gol e deu duas assistências em 28 jogos na última temporada. Matheus Dias se despede definitivamente do time gaúcho com 34 aparições.

Dentro de campo, o Internacional foca no compromisso desta quarta-feira, contra o Fluminense, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola no Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 21h30 (de Brasília).