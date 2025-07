Inter x Vasco: árbitro explica expulsão de Léo Jardim e relata ameaças

Flávio Rodrigues de Souza (SP-Fifa) explicou, na súmula do empate de 1 a 1 entre Internacional e Vasco, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, a expulsão do goleiro Léo Jardim. O lance, já na reta final do jogo, gerou polêmica e revoltou os vascaínos no Beira-Rio.

"Motivo: A3. Retardar o reinício do jogo - Após ser advertido anteriormente por retardar o reinicio de jogo, expulsei com segundo cartão amarelo o sr. Leonardo Jardim por de maneira desrespeitosa retardar o reinicio de jogo



da sua equipe, caindo ao solo sem motivo aparente, mesmo sendo solicitado,= tanto por mim quanto pelo assistente nº1, negou-se a levantar. Ressalto ainda que o mesmo ficou caído durante todo o procedimento de substituições, tendo tempo suficiente para ser atendido, não o fazendo". escreveu o árbitro.

Flávio Rodrigues de Souza ainda relatou que foi ameaçado e xingado por membros das delegações de ambos os clubes.

"Informo que após o termino da partida no túnel de acesso aos vestiários fui abordado pelo supervisor do Vasco, sr. Clauber Rocha, que, de maneira agressiva, veio em minha direção com o dedo em riste proferindo as seguintes palavras: 'quero ver você ter coragem de fazer de novo, seu safado, covarde, vagabundo, você nos f***, sem vergonha, acabou com o jogo'. Informo que o mesmo teve que ser contido pelo policiamento", descreveu.

"Informo ainda que durante esse incidente veio também em minha direção, de maneira agressiva, o assessor de futebol da equipe do Inter, sr. Ubirajara Sagaz, proferindo as seguintes palavras: 'seu vagabundo, safada, eu vou dar um soco em você, seu c***'. Informo que o mesmo teve que ser contido pelo policiamento", completou

Em nota oficial, o Vasco citou a atuação de Flavio Rodrigues de Souza como "desastrosa". Ainda por cima, destacou que problemas com a arbitragem estão ocorrendo repetidamente no futebol brasileiro.

O que vem pela frente?

Com o resultado, o Vasco saiu da zona do rebaixamento. A equipe chegou aos 15 pontos e subiu para a 16ª posição. Por sua vez, o Internacional alcançou o 11º lugar, com 21.

O Vasco volta a campo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), quando enfrenta o CSA, no Estádio Rei Pelé, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Pela 18ª rodada do Brasileirão, o Cruzmaltino joga no sábado, às 18h30, contra o Mirassol, no Campos Maia.

Já o Internacional recebe o Fluminense nesta quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. No domingo, às 20h30, o Colorado encara o São Paulo, em casa, pela 18ª rodada do Brasileirão.