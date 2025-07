Inter vence jogo-treino antes de duelo contra o Fluminense

O Internacional se reapresentou pela manhã desta segunda-feira após o empate diante do Vasco no último domingo. A atividade no CT Parque Gigante contou com um jogo-treino contra o São José, vencido pelo Colorado por 2 a 0.

A partida foi disputada pelos atletas que não atuaram os 90 minutos contra o Vasco e contou com gols de Victor e Diego Coser. O restante do elenco realizou trabalhos físicos na academia.

Os 11 jogadores que iniciaram o confronto com o São José foram: Anthoni; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Ramon; Richard, Ronaldo, Vitinho, Tabata e Gustavo Prado; Raykkonen. Além deles, Juninho, Pedro Kauã, Luis Otavio, Diego Rosa, Allex, João Victor e Diego Coser entraram no decorrer do jogo.

A equipe comandada por Roger Machado terá apenas mais um treino para se preparar para o duelo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil. A primeira partida das oitavas de final do torneio será disputada no Beira-Rio, às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira.