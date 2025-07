Imavov alfineta Caio Borralho por posto de reserva no UFC 319: "Sempre atrás de mim"

Ativos nas redes sociais, Caio Borralho e Nassourdine Imavov deixam a rivalidade entre os dois a todo vapor antes mesmo de se enfrentarem no octógono mais famoso do mundo. Depois que o representante da 'Fighting Nerds' revelou nesta segunda-feira (28) que seria o reserva da disputa de título da categoria, não demorou muito para que seu próximo oponente se pronunciasse sobre o tema. Horas depois, o russo naturalizado francês ironizou a vaga cedida para o brasileiro, aumentando ainda mais a rixa entre os protagonistas do UFC Paris.

Através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Imavov relembrou que o posto de reserva do UFC 319 era, inicialmente, seu. Desta forma, a fim de provocar Borralho, 'The Sniper', como é conhecido, indicou que o brasileiro seria uma espécie de segunda opção da empresa, atrás de si próprio.

"Reserva? (risos) O Caio Borralho só serve para pegar as minhas sobras. Você sempre virá depois. Sempre ficará atrás de mim. É o seu destino", escreveu o russo naturalizado francês em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Disputa de título

O evento do UFC 319 já conta com sua atração principal definida. No 'main event' da noite, o campeão peso-médio (84 kg) Dricus du Plessis coloca seu cinturão em jogo contra o Khamzat Chimaev. Mesmo no posto de desafiante, o 'Lobo' - invicto no MMA profissional com 14-0 -, surge como favorito para o confronto diante do sul-africano pelo título até 84 kg.

Borralho vs Imavov

Caso seus serviços não sejam necessários no UFC 319, em agosto, Caio passa a focar novamente em Nassourdine. Após muitos desafios e provocações, todos ignorados por Imavov, Borralho conseguiu o que tanto queria e teve o pedido para enfrentar o russo naturalizado francês atendido. No próximo dia 6 de setembro, os dois rivais do peso-médio vão se enfrentar na luta principal do UFC Paris, em um combate que deve credenciar o vencedor para uma futura disputa de título na categoria.

Backup? ? @BorralhoCaio good only to take my leftovers, you'll always come after, you'll always stay behind me. It's your destiny!

- Imavov Nassourdine (@imavov1) July 28, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok