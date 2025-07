Guarani anuncia a contratação do treinador Matheus Costa

Nesta segunda-feira, o Guarani anunciou a contratação do treinador Matheus Costa, que comandava o Ypiranga. Com pré-contrato assinado, ele chega ao clube para substituir Marcelo Fernandes, demitido no último sábado, após a derrota para o Náutico, na Série C do Campeonato Brasileiro.

O Guarani Futebol Clube fechou a contratação do técnico Matheus Costa, que estava no Ypiranga, para a sequência da temporada. Experiente no Brasileiro da Série C, o profissional de 38 anos assinou um pré-contrato na manhã desta segunda-feira (28) e deixa o clube gaúcho na sexta... pic.twitter.com/3p6eEQEYFk ? Guarani Futebol Clube (@guaranifc) July 28, 2025

No Ypiranga desde o final de 2024, o comandante conquistou o título da Taça Farroupilha, no início deste ano, um dos mais marcantes na trajetória recente do clube. Além disso, fez boa campanha na Série C, deixando os gaúchos na sexta posição, seis a frente do Bugre.

Matheus Costa tem currículo extenso no futebol brasileiro, com passagens importantes por Paysandu, Paraná, Confiança, Santo André e Operário.

No momento, o Guarani ocupa a 12ª posição da Série C, com 16 pontos. A próxima partida pela competição nacional será o clássico diante da Ponte Preta, no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli. O jogo é válido pela 15ª rodada.