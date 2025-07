Grêmio x Fortaleza: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

O Grêmio terá pela frente o Fortaleza, nesta terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 14ª rodada e será às 20h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere.

POSIÇÕES NA TABELA



Grêmio - 17 pontos em 15 jogos - 14º lugar



Fortaleza - 14 pontos em 15 jogos - 18 lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti e Edenílson; Olivera, Pavón e Braithwaite.



Técnico: Mano Menezes

Fortaleza: Vinicius; Tinga, Gastón, Kuscevic e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Marinho, Lucero e Herrera



Técnico: Renato Paiva

ARBITRAGEM



Alex Gomes Stefano será o árbitro do confronto, enquanto Thiago Henrique Neto e Marcia Bezerra Lopes irão atuar como auxiliares. Charly Wendy Straub estará no comando do VAR.