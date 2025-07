Grêmio confirma a venda de Igor Serrote para clube dos Emirados Árabes

O Grêmio comunicou nesta segunda-feira a venda de Igor Serrote ao Al Jazira, dos Emirados Árabes. Os gaúchos irão manter 20% dos direitos econômicos do lateral direito, formado nas categorias de base do clube.

Grêmio comunica venda de Igor Serrote para o futebol árabe ?? O Tricolor agradece o atleta, oriundo da #BaseGremista, pela dedicação vestindo as três cores e deseja sucesso na carreira. Leia mais em https://t.co/4djMqXy6Ww ? Grêmio FBPA (@Gremio) July 28, 2025

O jogador de 20 anos, que tinha contrato com o Tricolor até 2027, passou a integrar o elenco profissional do time de maneira definitiva nesta temporada.

A promoção veio após uma campanha de destaque no Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira. No torneio, teve um desempenho regular e ficou lembrado por um jogo diante da Argentina, em que provocou e deu entradas fortes nos rivais.

No total, Serrote acumulou 19 partidas com a camisa gremista, sendo 14 em 2025. O lateral conquistou o Campeonato Gaúcho de 2024 e a Recopa Gaúcha desta temporada pelo clube.

O Grêmio volta a campo nesta terça-feira, diante do Fortaleza, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro duelo será na Arena do Grêmio, às 20h30 (de Brasília).