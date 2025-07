Gareth Bale descarta seguir carreira profissional no golfe: '100% de certeza'

O galês Gareth Bale garantiu que não irá seguir carreira profissional no golfe. Ele participou de torneios da modalidade desde que se aposentou do futebol, no início do ano de 2023.

Bale sempre demonstrou a admiração pelo golfe, mesmo quando era jogador de futebol. Apesar de viver mais intensamente a modalidade nos últimos anos, o galês assegurou que foram apenas experiências.

"Tenho absoluta convicção, 100% de certeza de que não vou conseguir ser profissional. Quando você joga golfe e assiste a golfistas profissionais jogarem, mesmo comparados aos seus melhores momentos, você não chega nem perto. Quando joguei com esses jogadores e os observei, percebi o quão bons eles são", disse Bale em entrevista à BBC do País de Gales.

Bale participou pela primeira vez de uma competição profissional de golfe em fevereiro de 2023, quando esteve no T&T Pebble Beach Pro-Am.

"Não importa jogar com seus amigos. Eles (profissionais) estão jogando sob a mais severa pressão, em condições de torneio, em climas difíceis. Então, não haverá golfe profissional para mim. Mas eu amo o jogo. Adoro assistir, adoro cultivá-lo", completou Gareth Bale.

O gosto pelo golfe gerou até polêmica quando Bale era atleta de futebol. Em 2019, após a classificação do País de Gales para a Eurocopa de 2020, Gareth Bale mostrou uma bandeira que dizia: "Gales. Golfe. Madrid. Nessa ordem".

Na época, a atitude deixou torcedores do Real Madrid revoltados, de modo que chegaram a pedir a saída do galês do clube. Ele foi emprestado para o Tottenham em 2020. A última equipe de Gareth Bale foi o Los Angeles FC.