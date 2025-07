Fluminense é o time com menos pontos conquistados desde a volta do Mundial de Clubes

O Fluminense perdeu para o São Paulo, neste domingo, por 3 a 1, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Desde o final do Mundial de Clubes e a retomada do Brasileirão, o Tricolor Carioca é o time com menos pontos somados e o pior saldo de gols.

Nesse período, o Fluminense disputou quatro jogos e foi derrotado por Cruzeiro (2 a 0), Flamengo (1 a 0), Palmeiras (2 a 1) e São Paulo (3 a 1). Ainda foi o time com o pior saldo de gols nessas quatro rodadas, com dois gols marcados e oito sofridos.

Segundo dados do Sofascore, nessas partidas, o Fluminense criou duas grandes chances, cedeu 12 e teve média de 52,2% de posse de bola. Além disso, o time precisou de 29 finalizações para balançar as redes e apenas 5,1 para sofrer um tento.

Antes dessa sequência, o Tricolor Carioca ocupava a 5ª posição na 11ª rodada. Com as quatro derrotas seguidas, a equipe caiu para a 12ª colocação. Além do Fluminense, o Juventude também não pontuou desde a volta do Campeonato Brasileiro, mas disputou um jogo a menos.

Por outro lado, nos Estados Unidos, a equipe do técnico Renato Gaúcho foi o time brasileiro que chegou mais longe no Mundial de Clubes, indo até a semifinal, quando foi eliminada pelo Chelsea por 2 a 0.

Fluminense x São Paulo

Neste domingo, ainda no primeiro tempo, Robert Arboleda abriu o placar para o São Paulo no Morumbis. Na segunda etapa, Ferreirinha ampliou para os donos da casa e Samuel Xavier descontou para o Fluminense.

Nos acréscimos, Gonzalo Tapia marcou o terceiro gol do Tricolor Paulista.

Com o resultado, o Fluminense caiu para a 12ª colocação, com 20 pontos em 15 jogos. O São Paulo subiu para a 8ª posição, com 22 pontos conquistados.

O Tricolor Carioca volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Internacional, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Beira-Rio.