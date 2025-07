Filipe Luís celebra liderança do Flamengo no Brasileirão: "O importante é a vitória"

A liderança isolada do Campeonato Brasileiro foi conquistada, e na análise do técnico Filipe Luís, a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG neste domingo foi fruto da paciência e da força de uma arma que tem sido decisiva para o Flamengo: a bola parada. Em sua entrevista coletiva, o comandante rubro-negro celebrou o resultado, elogiou a chegada dos reforços Saúl Ñíguez e Emerson Royal, e defendeu a importância do jogo coletivo sobre os gols individuais.

Em um jogo taticamente complexo, onde o Atlético-MG impôs uma marcação individual forte, o gol de Léo Ortiz, justamente em uma cobrança de falta, foi a chave para o sucesso. Filipe Luís destacou a importância de ter essa alternativa para "desbloquear" partidas difíceis.

"Bola parada é uma das fases do jogo, damos a importância que ela merece porque jogos bloqueados muitas vezes são desbloqueados na bola parada," afirmou o treinador. "Os próprios jogadores acreditam e estão se sentindo poderosos outra vez na bola parada. Importante que eles sintam o gosto por isso e vejam sempre que resolve jogos."

Ele reconheceu que a equipe não teve seu melhor dia tecnicamente, mas valorizou a capacidade de gerar faltas e escanteios para criar perigo. "Os jogadores sabem que são 90 minutos, temos que ter paciência e defender bem. O gol pode chegar de várias formas, chegou e o importante é a vitória."

Reforços de peso e futuro imediato

A noite no Maracanã também foi marcada pela apresentação dos reforços europeus Saúl e Emerson Royal. Filipe Luís comemorou as contratações e já projetou como podem agregar ao elenco.

"Sobre a posição do Saúl, vejo ele em todas as posições do meio-campo, e é um cara que vai somar muita qualidade para a gente, competitividade," analisou. Sobre a condição física da dupla, ele foi otimista: "Pode ser que a gente possa contar com o Emerson aí um pouco antes. Mas eu acredito que seja rápido, porque estão muito em forma, são jovens e têm essa memória muscular que é importante."

Questionado sobre a recente "seca" de gols dos atacantes, o técnico foi enfático em defender a visão coletiva do futebol. "Eu não vejo o futebol de outra forma, senão coletivo. Sei que muitos esperam que só os atacantes façam gols, mas cada um deles é uma peça da engrenagem," disse. "Hoje foi o Léo Ortiz quem fez o gol, outro dia serão outros jogadores. O importante é que a equipe vença, e quando isso acontece, todos ficam felizes."

Com a liderança garantida, o Flamengo agora vira a chave para a Copa do Brasil. Na quinta-feira, o clube reencontra o mesmo Atlético-MG, novamente no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), para o jogo de ida das oitavas de final, e Filipe Luís já avisou que não há tempo para pensar em poupar. "Não penso além da quinta-feira, temos que vencer com as melhores peças que temos."