Filha de ex-campeão do UFC vence com finalização rara e segue invicta no MMA

Depois de um hiato de três anos em sua carreira no MMA profissional, Bella Mir - filha do ex-campeão peso-pesado do UFC Frank Mir - brilhou no seu retorno ao cage, no card do 'Fury FC Challenger Series 14', no último domingo (27), em Houston (EUA). Especialista na luta agarrada, assim como seu pai, a jovem promessa - de apenas 22 anos de idade - precisou de menos de quatro minutos de combate para superar Stephanie Calderon, com uma rara finalização, e manter seu currículo invicto na modalidade (veja abaixo ou clique aqui).

Depois de engajarem brevemente na trocação, Bella buscou a luta agarrada e levou o duelo para o solo. Na sua zona de conforto, a filha do ex-campeão do UFC trabalhou para avançar posições e, depois de chegar na montada, pegou as costas de Calderon, quando a adversária virou para tentar se defender.

Muito superior no chão, a jovem lutadora ameaçou encaixar uma kimura e um mata-leão, mas acabou finalizando sua rival com outro golpe: uma chave de braço diferente, que a própria atleta chamou de "asa de frango". Com o braço esquerdo de Calderon isolado, Mir o torceu por trás das costas de sua adversária, obrigando-a a dar os três tapinhas de desistência para evitar uma possível lesão.

"Isso é (coisa do) wrestling universitário. Esse (golpe) é uma asa de frango. Estou feliz que pude mostrar meu striking nessa luta porque eu quero provar para as pessoas que posso bater de frente com strikers duras como Stephanie. Vejo isso como uma grande vitória", celebrou Mir, que agora soma quatro vitórias e nenhuma derrota no MMA.

Foco no wrestling

Apesar da volta ao MMA após três anos e de possuir um contrato de 'embaixadora' com o UFC, o principal foco de Bella Mir - neste momento - continua sendo o wrestling. A lutadora, que compete no circuito universitário pela 'North Central College' após se transferir da Universidade do Iowa, sonha em participar dos Jogos Olímpicos de 2028, que serão sediados em Los Angeles (EUA), e, por isso, vai deixar as artes marciais mistas em segundo plano por enquanto.

Bella Mir (4-0) gana a Stephanie Calderon por sumisión vía kimura en el R1, la hija de Frank Mir volvía a competir en MMA tres años después, su objetivo esta puesto en la lucha y los JJOO de 2028 pero ya tiene contacto directo con Dana White, futura peleador de la UFC #FCS14 pic.twitter.com/OpgFKttl5Q

