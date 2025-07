Felipe Anderson e Bruno Rodrigues avançam em recuperação e Abel mira ajustes no Palmeiras

De olho no clássico do meio de semana pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, o Palmeiras trabalhou na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol, e o técnico Abel Ferreira intensificou os treinos para o compromisso de quarta-feira. Entregues ao departamento médico, o meia Felipe Anderson e o atacante Bruno Henrique foram a campo.

Desfalque contra o Grêmio por causa de uma inflamação no quadril, Felipe Anderson cumpriu o cronograma do Núcleo de Saúde e Performance do clube antes de se integrar às atividades, assim como Bruno Henrique (lesão no joelho esquerdo).

Focado na partida contra o Corinthians na Neo Química Arena, Abel vai utilizar o treino de terça-feira para definir seus 11 titulares. No entanto, a tendência é que ele mantenha a base que derrotou o Grêmio no sábado.

Prevendo um confronto com forte intensidade, Abel promoveu uma atividade de marcação e aproximação com três times. Na movimentação, os atletas tinham a obrigação de dar poucos toques na bola. Na sequência, os jogadores foram submetidos a um treino técnico.

Em meio ao trabalho dirigido em um dos campos do CT palmeirense, dois atletas permaneceram na parte interna. O atacante Paulinho continua em recuperação de cirurgia na perna direita enquanto Murilo realizou tratamento de lesão na coxa esquerda.

Terceiro colocado no Brasileiro com 32 pontos, o Palmeiras espera manter o bom momento da equipe após a participação no Mundial de Clubes. A equipe de Abel Ferreira obteve três vitórias em quatro partidas e entrou definitivamente na briga pelas primeiras competições do Nacional.